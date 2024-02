Lluvia de críticas a Gustavo Petro por “excusas” ante la pérdida de la sede de los Panamericanos

Gustavo Petro culpó a Iván Duque por la cancelación de los Juegos Panamericanos en Barranquilla - crédito Sebastian Barros/Europa Press

Final a la novela, Panam Sports confirmó que Barranquilla no será la sede de los Juegos Panamericanos en 2027. Así mismo, la organización reveló que Lima y Asunción son las ciudades candidatas para albergar que las competencias en lugar de la capital del Atlántico.

A la decisión de Panam Sports reaccionó el presidente Gustavo Petro, que como es de su costumbre desde que asumió el poder, se pronunció vía X (antes Twitter), a una publicación hecha por el representante a la Cámara Agmeth Escaf.

El expresentador barranquillero, de 50 años, hizo mea culpa y aseguró que el gobierno de Gustavo Petro debería disculparse con La Arenosa.

“Se trataba de un contrato internacional con cláusulas muy claras que debíamos cumplir, que debíamos respetar, y no lo hicimos. Quedamos ante el mundo como un país poco serio. Barranquilla perdió un montón de plata. En fin… Nada justifica que esto haya pasado. Y no me vengan con el cuento que soy charista como si esos juegos fuesen de los Char o como si solo esa familia necesitaba que cumpliéramos con lo firmado y pactado. Los Char seguirán gobernando y seguirán millonarios con juegos o sin juegos. No pierden nada. Aquí solo perdió Barranquilla y lo mínimo que se merece mi ciudad es que el gobierno le pida perdón”

Agmeth Escaf arremetió contra el presidente de la República, Gustavo Petro - crédito @agmethescaf/X

La respuesta a Escaf de Gustavo Petro

El primer mandatario no pasó por alto el comentario de Agmeth Escaf, y aprovechó para culpar de los incumplimientos a su antecesor Iván Duque.

“El gobierno de Duque incumplió con los organizadores de los juegos panamericanos, así lo dice la carta que me envió el comité olímpico. Nuestro gobierno tenía plazo para pagar hasta el 31 de enero de este año y se les hizo saber que se pagaría, antes de llegar a esta fecha los organizadores del torneo suspendieron el acuerdo con Colombia. Ya había un compromiso del presidente de la organización con el presidente del Paraguay. Ese tipo de maniobra no debió hacerse burlándose de Colombia”.

El primer mandatario culpó a Duque por la cancelación de los Juegos Panamericanos - crédito @petrogustavo/X

Reacciones a la publicación de Gustavo Petro sobre la cancelación de los Juegos Panamericanos

Varias personalidades de la política nacional le respondieron al presidente:

“Buena decisión presidente, ese dinero en manos turbias como las del clan de Barranquilla, preocupante. Se abudinearon la inversión en min tic del gobierno Duque y hoy se confirmó abudineo de los recursos del hospital de Barranquilla por medio del Banco del mismo clan que…”

“Noviembre de 2023, la Ministra del Deporte deja consignado en acta que “cuenta con la plata”, los 8 millones que había que pagarle a Panam Sports y que NO PAGÓ SU gobierno. No le mienta a los colombianos, a usted no le interesaba que se realizaran los juegos en Barranquilla.”

“Presidente le queda mal lavarse las manos y echarle la culpa a otros. Su falta de compromiso con el país es más que evidente. ¡Perdimos una oportunidad de oro!”

“Había que pagar antes de que terminara el año 2023, tal y como se había comprometido su ministra del deporte. Era así de simple”.

“Tranquilo presidente @petrogustavo, no nos olvidaremos de su gestión para lograr los juegos panamericanos en Barranquilla, no pierda su tiempo dando explicaciones”.

“Pasamos de una “confusión” e incompetencia para hacer una transferencia internacional a “hasta donde yo sé, el 30 de enero no llega”, y ahora vamos por “la íbamos a hacer” pero no se hizo… la culpa es de la organización y no mía, pero en todo caso échenle la culpa a Duque2.