Álvaro Uribe defendió polémica propuesta de Gobernador de Antioquia y atacó a Hollman Morris: “No olvidó el portillo”

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ratificó su compromiso con las políticas de seguridad que impulsó el expresidente Álvaro Uribe - crédito @CeDemocratico/X

En un nuevo rifirrafe en redes sociales, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez le salió al paso a la entrevista hecha por el periodista Hollman Morris, subgerente de televisión de RTVC, que en diálogo con el comandante Leonardo, comandante de los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, sugirió que los llamados frentes locales de seguridad en Antioquia serían la resurrección de las llamadas Convivir.

El ex jefe de Estado salió en defensa de la propuesta del gobernador de este departamento, Andrés Julián Rendón y arremetió no solo contra el miembro del grupo armado ilegal, que actualmente negocia un proceso de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, sino contra el comunicador, con una frase que desató una fuerte controversia en las redes sociales y duros comentarios en su contra.

“Estos bandidos cuando la autoridad los enfrenta la acusan de paramilitarismo. Los frentes locales de seguridad no tienen armas. Se necesita Seguridad y apoyo a las FF. AA. (Fuerzas Armadas) y al Gobernador. Sin seguridad no hay paz. Y al periodista no se le olvidó el portillo”, indicó Uribe Vélez a través de su perfil de X (antes Twitter), con un enlace en el que se pudo ver, completa, la entrevista de Morris.

En su perfil de X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó duros comentarios en contra del periodista Hollman Morris, por la entrevista a un miembro de las disidencias de las Farc - crédito @alvarouribevel/X

Pelea con antecedentes entre Álvaro Uribe y Hollman Morris

Para nadie es un secreto que entre el expresidente y el periodista hay una rencilla de vieja data, producto del trabajo periodístico del también excandidato a la Alcaldía de Bogotá, con su espacio Contravía, en el que hizo énfasis en los orígenes del paramilitarismo en Colombia e involucró a Uribe Vélez en sus denuncias, acerca de la omisión en algunos hechos posteriores, como la masacre de San José de Apartadó, en enero de 2005.

O, por ejemplo, en el asesinato del alcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo Díaz, crimen ocurrido en abril de 2003 y que la misma víctima denunció en un consejo comunal de gobierno efectuado en Sincelejo, cuando Uribe estaba al lado del entonces gobernador de Sucre Salvador Arana, que el 24 de enero de 2023, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reconoció ser el autor intelectual del suceso.

El periodista Hollman Morris en la actualidad afronta denuncias por acoso laboral, por parte de algunas exempleadas de RTVC - crédito Colprensa Colprensa

El 28 julio de 2016, al expresidente Uribe le tocó retractarse de afirmaciones hechas contra el Canal Capital, al opinar que durante la gestión de Morris fue un medio de comunicación “afecto a los intereses del terrorismo”. Desde entonces, pese a que accedió al fallo judicial que lo conminó a rectificar, las pullas entre uno y otro han sido frecuentes; como en este caso, en el que el político cuestionó el reportaje del periodista.

Durante la campaña al Congreso de 2022, el exmandatario criticó con dureza por las vallas que Morris —que aspiró sin éxito al Senado— instaló con el lema senador 100% antiuribista, que despertaron el malestar de Uribe Vélez, que respondió a la valla con el mensaje “100% verídico”.

¿Qué dijo el comandante Leonardo en la entrevista con Hollman Morris?

En entrevista con Morris, Leonardo Ríos, del Estado Mayor Central (EMC), señaló que los generales del Ejército han sido “muy afines al paramilitarismo”, al igual que con un sector de la clase política. Y comparó al gobernador Rendón con Uribe Vélez, tras una pregunta de Morris en la que señalaba que los frentes locales de seguridad eran el “reencauche” de las Convivir.

“Lo que nosotros vemos es una figura igualitica a Uribe. Cuando fue gobernador fue lo que hizo. Y eso es lo que pretende el gobernador de ahoritica, que es del Centro Democrático”, afirmó el disidente. Y agregó que en Antioquia hay un avance paramilitar que pone en riesgo el cese al fuego, “por los cuatro puntos cardinales: por el Bajo Cauca, Amalfi, Yarumal y por Santa Rosa y al pie de ellos se mantiene el Ejército”.

Por último, manifestaron estar comprometidos con el proceso de paz que adelantan con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, aunque pidieron apoyo y seriedad del mandatario de los colombianos, porque en su concepto “de nada serviría firmar un acuerdo donde de aquí a tres años que suelte Petro coja de nuevo la ultraderecha, que no les conviene la paz y vuelva otra vez trizas el acuerdo”.