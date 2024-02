Petro se refirió a la polémica de Andrés Escobar como instructor del Ejército y le recordaron su pasado. “El M19 mataba gente”

Gustavo Petro critica a Andrés Escobar por "instruir" a soldados en Cali - crédito Presidencia y @LaPazColombiani/X

En medio de una creciente controversia, el concejal de Cali por el Centro Democrático Andrés Escobar vuelve a estar en el ojo del huracán. La polémica surgió tras la difusión de imágenes a través de las redes sociales, en las que se observa al concejal dando presuntas órdenes en medio de entrenamiento de los integrantes de una tropa del Ejército Nacional en la capital del Valle.

Te puede interesar: “Todo colombiano debe rechazar que se acuse al presidente”: hijo de Santos sobre polémica entre Petro y Milei

Este hecho ha generado críticas no solo hacia Escobar, sino también hacia el Ejército Nacional. Lo anterior, sobre todo, porque Escobar no solo está ejerciendo una función que no le responde a un miembro del Concejo, sino porque durante el estallido social del Paro Nacional de 2021, Escobar fue visto en la capital del Valle del Cauca apuntando y disparando contra la población civil.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Andrés Escobar, recordado por disparar contra la población civil durante el estallido social en Cali, estuvo en entrenamiento del Ejército - crédito @Secretosky_/X

Ante estas imágenes, el presidente Gustavo Petro no dudó en expresar su preocupación. En una declaración, aunque no lo mencionó directamente, el mandatario de la República señaló: “No pueden, personas que apuntan armas contra la población civil, dar clases a los soldados de la patria. Lo único que enseñarán es crímenes de lesa humanidad”.

Gustavo Petro critica que Andrés Escobar, recordado por apuntarle a civiles, de instrucciones al Ejército - crédito @petrogustavo/X

Por su parte, el exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar, miembro del Pacto Histórico, partido de Gobierno, le hizo un llamado al ministro de Defensa, Iván Velásquez, para que tome cartas en el asunto: “¿Sr. Ministro de Defensa va a permitir que el pistolero de Cali que disparó a los jóvenes se meta con las Fuerzas Armadas? ¿Qué oficial en Cali permite esta Juntanza paramilitar?”, expresó Bolívar en su cuenta de X.

Gustavo Bolívar cuestionó a Andrés Escobar y al Ejército Nacional - crédito X

Las críticas se centran inicialmente en la aparente permisividad del comandante al permitir que Escobar dirigiera a los miembros de la tropa. Posteriormente, la controversia cambió de tono cuando se reveló que el concejal estaría involucrado en la producción de piezas publicitarias para el Ejército.

Te puede interesar: Gobierno Petro podría expropiar terrenos por decreto de desastre natural: el ministro Velasco explicó en qué casos se aplicaría

Ante el mensaje de Petro, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático Humberto Amín, conocido como Papo Amín, le “devolvió” la crítica al primer mandatario: “No pueden ser Presidentes de la República de Colombia personas que hayan sido parte de un grupo guerrillero. Quién haya empuñado armas en contra de los ciudadanos. No olvide su pasado. El M19 secuestraba y mataba gente, no lo digo yo, lo dice la misma historia”.

El concejal de Bogotá conocido como 'Papo' Amín criticó a Petro por ser parte del M19 y señalar al concejal de Cali Andrés Escobar - crédito papoaminCD/X

A pesar de las suposiciones iniciales de usuarios en redes sociales, quienes sostenían que el concejal del Centro Democrático estaba utilizando su cargo para usurpar funciones y entrometerse en las labores de las fuerzas militares, Andrés Escobar se habría presentado en el batallón, al parecer, con el propósito de realizar piezas publicitarias con el objetivo de fomentar la inscripción de jóvenes de la ciudad en la institución militar.

La Fiscalía abrió investigación contra Andrés Escobar por disparar a civiles

La Fiscalía está actualmente investigando la participación de Andrés Escobar en los eventos relacionados con el estallido social, cuando le disparó a civiles en el Paro Nacional de 2021; no obstante, el proceso se abrió solo en de junio de 2023. La investigación contra el hoy concejal Escobar va a paso lento, pues la audiencia preparatoria de juicio programada para el 13 de diciembre contra el cabildante no tuvo lugar como se esperaba.

Andrés Escobar oficialmente se convirtió en concejal de la ciudad de Cali y estuvo en el centro de la polémica por hechos ocurridos en el Paro Nacional de 2021 - crédito @andresescobar2030/ Instagram

La razón detrás de la cancelación fue la solicitud de aplazamiento por parte de la Fiscalía General de la Nación, quien argumentó que el fiscal encargado del caso presentó una incapacidad médica ante el juez. Este nuevo aplazamiento retrasa una vez más la instalación de la diligencia, ya que el pasado 30 de agosto de 2023 el procesado tampoco asistió.

Te puede interesar: Presidente Petro dice que el Gobierno está utilizando las tanquetas que eran del Esmad para apagar los incendios

Andrés Escobar, junto con otros cuatro civiles, enfrenta acusaciones por delitos que incluyen usurpación de funciones públicas, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, y amenazas agravadas.