Cristina Hurtado presentó particular petición en ‘La casa de los famosos’: que dejen hacer ‘el delicioso’

Cristina Hurtado pidió que en La casa de los famosos dejen hacer 'el delicioso' - crédito @crisshurtado/Instagram

Cristina Hurtado, conductora de La casa de los famosos-Colombia, compartió la que para ella debería ser las regla dentro de La casa de los famosos-Colombia, y sorprendió: “Deberían dejar que hagan ‘el delicioso’, algo que a mí no me tocó jajaja”.

La presentadora paisa, que recordó su paso por el reality Protagonistas de novela en el que se conoció con su esposo, el actor Josse Narváez, hizo un llamado a la producción de la que hace parte como conductora para que los participantes puedan tener ciertas libertades.

Si las normas de convivencia estuvieran en manos de la también empresaria nacida en Medellín, aparte de concederles espacio para la intimidad a los concursantes, el aseo y el orden estarían garantizados, pues demostró que esto es parte fundamental en una casa.

Cristina Hurtado se lanzó al agua y compartió las que serían sus reglas en La casa de los famosos Colombia - crédito @carlosclaroc/Instagram

En medio de una entrevista con el periodista Carlos Claro para la sección de entretenimiento de Noticias RCN, Cristina se lanzó al agua y demostró que es una mujer con mando, pero que al tiempo tiene su lado flexible y solidario con los demás.

“El que lo ensucia lo lava”, esta es la norma de oro para la presentadora, ya que según comentó cada quien debería encargarse de dejar limpio todo lo que use en la cocina.

“Es fundamental que cuando alguien se sirva, cocine o prepare algo vuelva y deje el lavaplatos y todo lo uso limpio, sea un vaso, una olla, o un plato y que también recoja todo y lo acomode en su sitio”, añadió.

El respeto y compañerismo son igual de importantes para Cristina, por esto ella impondría la regla de “el último que se bañe y acabe con el agua caliente, tiene que ir a la cocina, hervir agua y llenar baldes para que el compañero que aún falte por ducharse lo pueda hacer sin sufrir por su culpa”.

La cereza del pastel en el manual de ‘Cris’ estuvo al final cuando expresó que su época en el reality que participó no existió la oportunidad de hacer nada en pareja dentro del estudio de grabación. “Es importante y a mí no me tocó, deberían dejar, que uno haga una seña y listo”, apuntó.

De nuevo dijo sí

Cristina Hurtado y Josse Narváez son una de las parejas más estables y queridas del espectáculo nacional, se conocieron y cautivaron dentro de la casa estudio de Protagonistas de novela, donde saltaron a la fama y tras finalizar las grabaciones del reality formalizaron su romance.

Cristina Hurtado y Josse Narváez se casarán de nuevo tras 20 años de relación y 10 de matrimonio - crédito @jossenarvaezm/Instagram

Tras 20 años de relación 10 de matrimonio, la pareja regresará al altar, pues Josse sorprendió a Cristina en medio de la celebración de sus 40 años.

luego de haberle dado un concierto privado y romántico a su esposa frente a todos los asistentes a la fiesta, se posicionó aún más del escenario y diciéndole unas emotivas y amorosas palabras, volvió a pedirle matrimonio a la antioqueña, quien consternada subió a la tarima para ver a su amado arrodillado pidiéndole volver al altar.

“Siiiiií, siiiií y siempre te diría que siiiií ¡Doy gracias a Dios por elegirte como mi esposo! Admiro tu esfuerzo por ser cada día mejor para ti, para mí, para tus hijos, tu familia, tu vida. Somos humanos en construcción perfectamente imperfectos y hemos aprendido con amor, respeto y nobleza a salir adelante. Han sido 20 años juntos y este año cumplimos 10 de casados. ¿Me volvería a casar contigo? Siiiiií. ¿Renovamos votos? Siiiiiií. Contigo a mi lado siempre seré feliz, porque conozco ¡¡el gran hombre que eres!! te amo”, fue la respuesta de Cristina tanto en su fiesta como en sus redes sociales.

Cristina Hurtado y Josse Narváez se comprometieron de nuevo tras 20 años de relación y diez de casados - crédito @jossenarvaezm/Instagram

Los seguidores de ambos, que han seguido de cerca su romance desde que se flecharon en la casa estudio, compartieron su felicidad en las redes con mensajes de felicitación:

“Espectacular 👏👏👏👏👏mil felicidades 😍”, “¡Hermosos!❤️”, “😍ay los amo 👏👏👏 lindos lindos y happy birthday mi Criss 🙌”, “con razón Criss está tan enamorada, si este man es todo un caballero, ¡¡buen padre!! Quién no se enamora”, “la respuesta es que cuando es de Dios y cuando se pone a Dios en primer lugar, funciona una pareja… Mil bendiciones”, “Cris y José son la pareja más linda del país… Cris es la mujer más linda porque cuando ella estuvo en el reality no daban un peso por esta relación y es la mejor pareja… Espero muchos cojan ejemplo, que haya también hombres buenos y mujeres buenas, los amo Cris y José”.

