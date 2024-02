Colombiano se llevó tremenda sorpresa en el país que más recicla del mundo: “Aquí cobran por botar la basura”

El Dane no deja de sorprenderse con las normas que regulan el comportamiento de los suizos - crédito @soyeldane1

En su gira por Europa, el creador de contenido Daniel Giraldo, mejor conocido como El Dane, se encontró con una de las cadenas de reciclaje más eficientes del mundo moderno, al revisar los contenedores de basura en Zurich, en el norte de Suiza.

Así lo habría descrito en una publicación realizada a través de sus redes sociales: “Otra de las cosas que están bien locas en Suiza, es la cantidad de normas que regulan todo el comportamiento ciudadano en este país y estoy hablando de todo, parce. Por ejemplo, el tema de las basuras, Suiza es el país del mundo que más recicla. Ellos reciclan más o menos el 97% de todo lo que pueden reciclar, que eso viene a ser más del 50% de los residuos totales”.

Una tarea monumental que no podría llegar a puerto sin que el primer eslabón de la cadena, es decir, el proceso de preparar las basuras en hogares y negocios no cumpliera con ciertos parámetros.

Panorámica de Zúrich, una de las últimas ciudades que ha visitado El Dane en Europa - crédito Denis Balibouse / Reuters

“Uno piensa que los suizos son la maravilla, son la berraquera... y sí, son personas muy responsables, son personas muy respetuosas, pero no solamente lo hacen por el amor al medio ambiente, sino también porque aquí está todo tan regulado que usted solamente puede botar la basura en una bolsa de basura azul, una bolsa especial, una bolsa oficial y esta bolsa tiene un costo. En otras palabras, les cobran a las personas por botar la basura. Eso sí, reciclar es totalmente gratis. Usted puede reciclar absolutamente todo, pero si usted quiere llenar 10 botes de basura, tiene que pagar las bolsas oficiales y esas bolsas cuestan entre 1 y 2,5 euros, dependiendo del cantón”.

El factor ambiental esta lejos de ser el único incentivo para que los suizos reciclen. Y es que, no hacerlo puede salirles caro, al igual que intentar saltarse las normas: “Eso hace que la gente se comprometa, no solamente por principios o por querer salvar al mundo, sino también por querer salvar su bolsillo. Un suizo no te vas a botar un recipiente de plástico porque llena la mitad de la bolsa de basura”.

Su sistema es infalible, incluso, con los saboteadores o ciudadanos reacios a aceptar la política de reciclaje, pues, las autoridades se encuentran al pendiente de los contenedores, así como también de las calles y las zonas rojas.

Los desechos deben ir en bolsas oficiales o, de lo contrario podrían generar multas millonarias - crédito @soyeldane1 / TikTok

“Más de uno va a pensar que son pendejos y pueden botarlo en una bolsa común y corriente y ya, pero si usted hace eso, el grupo de policías especializados en vigilar el tema de las basuras van a investigar a través de esa basura, a través de las facturas, a través de las cámaras, a través de todo el sistema de monitoreo, quién es el dueño de esa bolsa de basura y le pueden pegar una multa de 10.000 euros”.

Pero no solo son exigentes con la contaminación ambiental, también, según El Dane, tienen reglas estrictas sobre la contaminación auditiva, sobre todo en días de descanso, como el domingo:

“Como este tipo de leyes existen muchas en este país, también está, por ejemplo, la Ley del domingo. La Ley del domingo consta, básicamente, de que este es un día sagrado y absolutamente nadie puede hacer ruido. Usted no puede clavar algo, usted no puede pasar la aspiradora, si su lavadora hace mucho ruido no la puede encender, usted no puede utilizar un taladro, no puede hacer usted absolutamente nada que produzca ruido o que moleste a otros vecinos. Créame que el vecino va a llamar a la Policía, lo va a denunciar, van a ir a su casa y le vana entrega su respectiva multa”.