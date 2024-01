La Liendra reapareció con una publicación en Instragram: “Falta poco”

El influenciador colombiano se encuentra en una expedición que lo llevará hasta el punto en el que se estrelló el avión que transportaba al equipo de rugby en 1972 - crédito la_liendra/Instagram

Mauricio Gómez, conocido en el mundo de las redes sociales como La Liendra, tenía preocupados a su familia, novia y seguidores, pues desde hace varios días no se tenían señales de vida del quindiano en su excursión a los Andes chilenos, en la que visitará el lugar en el que el avión de la Fuerza Aérea uruguaya en el que viaja el equipo de rugby se estrelló el 13 de octubre de 1972.

Al respecto, su pareja sentimental, la empresaria e influenciadora Dani Duke, a través de un estado en su cuenta de Instagram había pedido mesura con la información que se compartía sobre la desaparición de La Liendra, pues por el itinerario de viaje era normal que no se hubiera logrado comunicar.

Pero, en la mañana del martes 30 de enero de 2024, La Liendra publicó un estado en su cuenta de Instagram en el que se puede apreciar que ya se encuentra en la cordillera de Los Andes, cerca del lugar del accidente, pues acompañó el video con el texto “Falta poco”.

El itinerario de viaje de La Liendra

De acuerdo con la información que compartió Dani Duke sobre el itinerario de La Liendra, el influenciador y creador de contenido se demoraría tres días en llegar hasta el sitio en el que quedó el avión que inspiró la película La sociedad de la nieve.

“Si todo está saliendo como él lo tenía planeado en su mente, él salía el viernes para la excursión, y en la montaña la señal es nula, o sea no existe señal y la excursión duraba tres días, o sea que por tres días él iba a estar incomunicado, entonces si todo está saliendo como él lo tenía planeado, tendremos noticias de él el lunes”.

El creador de contenido compartió un estado en su cuenta de Instagram con la que confirmó que ya se encuentra en los Andes chilenos - crédito la_liendra/Instagram

Por tal motivo, Duke pidió a los seguidores de La Liendra estar tranquilos y “que no panda el cúnico, deseémosle y mandémosle la mejor energía, mandémosle fuerzas para que pueda lograr esa expedición y lo logre superbién y que tenga la mejor experiencia del planeta”.

La pareja sentimental de La Liendra también compartió detalles de la travesía con la que el influenciador quindiano espera llegar hasta el lugar en el que quedó el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya y explicó que es un viaje difícil físicamente, por lo que confesó que eso es lo que más la preocupa.

“La excursión no es una excursión fácil, físicamente hablando, y requiere un nivel físico para lograrlo, y eso es lo que realmente me preocupa, es en lo que más pienso, no que él esté perdido, sino como: ‘Juepucha no es que mi novio sea una persona que haga ejercicio todos los días’ y siento que la altura le puede pegar fuerte”.

La historia que inspiró la película

La razón por la que Mauricio Gómez decidió viajar hasta Chile fue porque quedó impactado con la película La sociedad de la nieve, inspirada en la historia de los sobrevivientes de un equipo de rugby uruguayo luego del accidente en los Andes chilenos.

La Liendra tenía preocupados a sus seguidores porque no se había comunicado con sus familiares en Colombia ni había publicado nada en sus redes sociales - crédito La Liendra/Instagram

Los hechos que se narran en la película se registraron el 13 de octubre de 1972, cuando el avión 571, que transportaba a un equipo de rugby en un vuelo privado hacia Chile, se estrelló contra un glaciar en los Andes chilenos.

Aunque la cantidad de pasajeros registrados en el vuelo era 45, solo 29 de ellos lograron sobrevivir al impacto de la aeronave, por lo que se tuvieron que enfrentar a uno de los climas más hostiles del mundo. Esta situación los llevó a recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida, como lo fue el canibalismo al comerse a sus compañeros muertos para poder sobrevivir.