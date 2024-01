Katherine Miranda criticó duramente el silencio de Gustavo Petro ante la situación en Venezuela: “Abruma”

Duro reclamo de Katherine Miranda a Gustavo Petro por su silencio ante la situación en Venezuela - crédito Colprensa

El 26 de enero de 2024 fue una fecha crucial en el panorama político venezolano con la polémica inhabilitación de María Corina Machado por un periodo de 15 años, decisión emanada del Tribunal Supremo de Justicia del país. Este acto, dirigido a apartar a la destacada líder opositora, que había emergido como ganadora en las primarias de la oposición, generó una respuesta contundente dentro del ámbito político, destacándose la reacción de Katherine Miranda, representante a la Cámara.

Países como Argentina, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos, junto a organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), emitieron fuertes condenas ante esta medida, calificándola como un atentado contra la democracia y la participación ciudadana.

En medio de este escenario, María Corina Machado, la opositora venezolana afectada por la decisión del tribunal, dejó claro que no tiene intenciones de retirar su candidatura presidencial. Tres días después de la controvertida decisión, frente a sus seguidores, la lideresa expresó con firmeza: “Nicolás Maduro no va a determinar quién será el candidato del pueblo, porque el pueblo ya ha elegido a su candidato, punto”.

A pesar de la agitación en el ámbito político venezolano, un grupo de gobiernos latinoamericanos optó por mantener un silencio desconcertante frente a la maniobra chavista, destacándose Colombia como uno de los casos más notables, liderado por el presidente Gustavo Petro.

Ante este contexto, la representante a la Cámara Katherine Miranda, integrante del Partido Verde, no dudó en manifestarse al respecto, especialmente en contra del mismo presidente que, en el pasado, recibió un regalo de su hija en apoyo a la candidatura presidencial de Petro en 2022.

Miranda utilizó su cuenta personal de X (antes Twitter) para expresar su opinión: “El silencio del Gobierno Colombiano frente a la decisión antidemocrática de no permitir elecciones libres en Venezuela me abruma”.

Katherine Miranda señaló que le "abruma" el silencio de Gustavo Petro ante la situación de Venezuela - crédito @MirandaBogotá/X

El mensaje de la congresista avivó el debate en redes sociales, en donde los usuarios se manifestaron a favor de la representante, pero también se evidenció un torrente de comentarios negativos dirigidos hacia ella por ser opositora al Gobierno que anteriormente había apoyado para ascender al poder.

Entre los mensajes que recibió la congresista se destacan: “Dios nos ampare”; “A mí no me abruma es lo normal en Petro, siempre ha sentido simpatía por el régimen chavista, pero ustedes lo vendieron como demócrata, tantos años en el congreso y no se dieron cuenta quien era”; “Los problemas i terno de Venezuela que los resuelvan ellos”.

Ante el silencio de Petro, activistas y políticos se pronunciaron

El pronunciamiento de la congresista generó que la controversia resurgiera, esto al considerar que una de las primeras líderes políticas en reaccionar fue Ingrid Betancourt, que en la misma red social señaló: “Todos los gobiernos democráticos del planeta han respaldado a María Corina Machado... menos el de Petro. Este no es el gobierno que representa a los colombianos. Nosotros somos demócratas. Creemos en la separación de poderes y no en jueces marionetas”.

Ingrid Betancourt no perdonó que el presidente Gustavo Petro no se pronunciara ante la inhabilitación política de María Corina Machado por el régimen venezolano - crédito @IBetancourtCol/X

Por su parte, Jaime Arizabaleta, abogado y columnista, aprovechó la misma plataforma para exigir al presidente que respalde la participación democrática de Machado en el país vecino.

“Le exijo públicamente al presidente Gustavo Petro respaldar la participación democrática de María Corina Machado en las elecciones. Le exijo comportarse como el presidente de Colombia y no como la mascota de Nicolás Maduro”, expresó el activista.

Jaime Arizabaleta exigió a Petro "Comportarse como presidente, no como mascota" - crédito @jarizabaletaf/X

En la misma línea, el senador Miguel Uribe Turbay, miembro del partido Centro Democrático, acusó al presidente Petro de ser “arbitrario y abusivo” por mantener silencio ante la situación de María Corina Machado.

“El verdadero Petro es arbitrario y abusivo. Petro solo reconoce las decisiones judiciales, administrativas y electorales que le favorecen, las demás las ataca. Esta vez vuelve a guardar silencio frente a la persecución a Maria Corina Machado en Venezuela. Todo por cubrir a su camarada Maduro”, publicó el Senador.