Karol G dejó de lado la fiebre de “Griselda” y mandó mensaje sobre las amistades: para quién es la indirecta

Karol G mostró su cambio de "look" para la premier de Griselda y ha impactado desde entonces - crédito @karolgsite/Instagram

Griselda marcó la tendencia en los medios de comunicación y en la audiencia digital a través de Netflix, plataforma en la que ha sido transmitida desde el 25 de enero. La producción sigue la historia de una de las narcotraficantes más temidas de todos los tiempos, a la que apodaron la Viuda Negra por acabar con la vida de sus tres compañeros sentimentales.

Te puede interesar: Griselda en Netflix: a qué hora se estrena, dónde verla y cuántos capítulos tiene

Para interpretar al personaje, Sofía Vergara se preparó por varios años, documentándose y asumiendo muchos retos en su carrera, pues fue la primera vez que la barranquillera protagonizó un drama biográfico. Hasta el momento, su fama ha sido nutrida por lo que ha hecho en la comedia.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Griselda: la serie se debate entre amores y odios entre los críticos en su estreno

No obstante, la ganadora de varios premios Emmy y Globo de Oro por Modern Family no fue la única que atravesó desafíos profesionales, sino que lo mismo sucedió con Karol G, la cual se atrevió a actuar por primera vez, siendo su debut en los zapatos de Carla, una prostituta que es contratada por la protagonista para traficar droga de Colombia a los Estados Unidos.

Karol G habla sobre sus amigos - crédito @karolg/Instagram

Si bien su aparición es breve, sumando algunos minutos en total, marcó el comienzo de una trayectoria de la antioqueña frente a las cámaras. “Karol G para mí fue una sorpresa, porque uno siempre piensa que alguien que no es actriz, va a llegar y va a estar un poquito perdida o fuera de tono, o uno va a perder tiempo en las escenas, pero ella es superprofesional, lindísima […] Se gozó su papel, yo creo que fue perfecto para ella y para nosotros que fuera parte del elenco”, expresó la actriz atlanticense refiriéndose a La Bichota en entrevista con Carlos Ochoa.

Te puede interesar: Actor de “Griselda” reveló que Sofía Vergara fue muy generosa con el elenco

A su vez, la artista paisa reconoció en ET Online que pudo haber tenido una participación mayor en las pantallas, pero que decidió comenzar con menos por tratarse de su inicio. “Estaba muy nerviosa (...) Creo que vinieron a mí con un personaje diferente [para interpretar] me querían más en la serie, pero pensé: ‘Espera, esta es la primera vez que hago esto y creo que voy a aceptar algo menos’ (...) Yo quería empezar a aprender primero”, expuso.

Ya pasando la página, reveló nuevas metas que tiene en su faceta actoral. “Estoy emocionada por lo que traerá el futuro. Me encantaría ser la chica mala de una película, ese es mi sueño”, siguió diciendo Giraldo en diálogo con el medio norteamericano.

La cantante colombiana Karol G incursionó en la actuación - crédito Adriana Thomasa/EFE

Por otro lado, puso sus sentimientos en orden después de toda la fiebre por la serie y dio consejos a los que la siguen en cuanto a las amistades o la clase de personas que quiere tener cerca. Ha hecho énfasis en lo importante que es para ella que en su esfera cercana reinen las mejores vibras.

“Creo firmemente en que debemos rodearnos de personas que nos inspiran, nos motivan y nos desafían de manera constructiva. Tener amigos que creen en ti y en tus ideas, que te apoyan, que te ayudan a enfocarte es mas importante de lo que cree. Ellos, aunque son tus amigos, son parte de el equipo que necesitas para cumplir sueños”, indicó la medellinense en su X.

Mientras algunos internautas aseguraron que el mensaje era una indirecta para aquellas personas que Karol G ha alejado de su entorno, otros decidieron apoyarla en sus palabras. “Creo que esa es una parte muy importante, el saber rodearse bien. Los verdaderos amigos te ayudarán a superarte a ti mismo y a alcanzar tus metas como si de las suyas se trataran, mientras q los demás solo nos acompañan pa pasar el rato y ya te amo mi reina”; “¡Exacto! Si tu círculo social no aporta de manera constructiva y no te impulsa a crecer, pues lo siento, ahí no es. Que ningún saco e’ sal te venga salar la vida, solo energía positiva pa’ brillar juntos” o “Empiezan como extraños y terminan siendo parte fundamental de tu vida. Son quienes creen en ti cuando tu dudas y te apoyan incondicionalmente, se alegran por tus victorias y te levantan cuando te caes. Es la familia que te haces”, fueron algunas de las reacciones al comentario.