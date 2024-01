Hermana de Yina Calderón habló sobre su adicción a las drogas: “Yo no apostaba nada por mí y ahora soy una profesional”

Juliana Calderón es hermana de la influenciadora y empresaria Yina Calderón, y aunque en el pasado tuvo problemas con drogas, actualmente se siente muy tranquila y feliz con lo que ha conseguido.

El problema de Juliana Calderón con las sustancias psicoactivas fue revelado por su propia hermana que en varias oportunidades se ha referido al tiempo que tuvo que pasar en un centro de rehabilitación.

Esas afirmaciones llevaron a que los seguidores de Juliana Calderón le preguntaran si se sentía cómoda con que su hermana tocara el tema en repetidas ocasiones con sus seguidores, a lo que respondió que se siente feliz con su actualidad y lo que está viviendo, por lo que no tiene problemas de servir de ejemplo para personas que están pasando por el infierno de las drogas.

En una dinámica de preguntas y respuestas a través de la plataforma Instagram, un seguidor de Juliana Calderón le preguntó: “¿Por qué permites que tu hermana siga hablando de tu mal pasado en las drogas?”.

En su respuesta, Calderón explicó que no le disgusta que se hable sobre su adicción, pues aseguró que se siente un ejemplo de vida al mirar al pasado y ver que hace ocho años ni siquiera ella se veía de una manera positiva.

Juliana Calderón explicó que actualmente se siente bien con lo que ha logrado, por lo que explicó que superar las drogas es un logro importante en su vida - crédito @julianacalderon12/Instagram

“A mí no me disgusta el tema porque yo siento que lo que me pasó es un ejemplo de vida, o sea, saber que yo hace ocho años no apostaba ni un peso por mi vida y de verdad me creía tan poquito que yo sentía que no valía nada”.

Juliana Calderón agregó que ahora es una mujer profesional, que ha aprendido a quererse y respetarse, por lo que aseguró que es un gran avance para ella luego de todo lo que tuvo que vivir en su pasado.

“Yo no apostaba nada por mí y ahora soy una profesional con una empresa, que me quiero, que me admiro, que me respeto, que me amo, entonces es para mí un avance increíble”.

En varias oportunidades Yina Calderón se ha referido a la adicción a las drogas de Juliana Calderón - crédito Infobae Colombia

Por último, Calderón confesó que siente que puede ser un ejemplo de vida para las personas que están pasando por un mal momento, pues con su rehabilitación logró superar su adicción a las drogas.

“A mí no me da pena saber que estuve internada, que me rehabilité, que superé todo ese episodio, no me da pena la verdad y tampoco me disgusta que sepan el ejemplo de vida que estoy brindándole a más de una persona que se encuentra en estas circunstancias tan terribles de la vida”.

El consejo de vida de Juliana Calderón

No es la primera vez que Juliana Calderón utiliza sus redes sociales para dar consejos o hablar de la vida, pues la empresaria también compartió con sus seguidores la historia de una de sus trabajadoras que la llevó a reflexionar sobre la importancia de valorar a la familia.

Juliana Calderón reflexionó sobre la importancia de valorar la familia tras difícil situación por la que pasa una de sus empleadas - crédito enlamovida/Instagram

“Les quiero contar dos cosas: la primera es que estábamos planchando, haciendo la keratina cuando una persona que me colaboró la llaman: ‘Tu papá sufrió una descarga de energía y se acaba de morir’, esa chica quedó supermal, supertriste y pues hoy es el entierro, yo estuve acompañándola, y como que este mensaje es para que ustedes valoren mucho su familia porque no saben el día de mañana qué pueda pasar”.

Por lo tanto, Juliana Calderón invitó a sus seguidores a valorar los momentos que se viven con los seres queridos, pues no se sabe lo que puede pasar en el futuro.

“La vida no está comprada y uno a veces piensa que uno es inmortal, que uno nunca se va a morir o que un familiar nunca le va a pasar nada, pero uno está propenso a todos estos temas, valoren mucho a sus seres queridos, uno nunca sabe qué pueda pasar mañana”.