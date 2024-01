El Bukele colombiano se fue de frente contra el Gobierno Petro: “Aquí los esperamos”

El Bukele colombiano se fue lanza en ristre contra el presidente Petro - crédito Getty

Debido lo que fue su campaña como candidato y lo que ha sido su mandato en la Alcaldía de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán ha recibido el seudónimo del Bukele colombiano, ya que tiene lineamientos similares con el mandatario salvadoreño, incluida su postura frente a Gustavo Petro.

Esto quedó expuesto durante el Gran Foro Colombia 2024, en el que Beltrán aprovechó para resaltar los aspectos negativos del Gobierno Petro. El alcalde de Bucaramanga habló de “distanciamiento” y de un presidente que gobierna a las espaldas de Santander.

“Como mandatario de toda una ciudad que gobierno, pues debo tender los puentes, pero también entiendo que estamos gobernando en un escenario totalmente disperso, donde prefieren estar hablando de la agenda en Europa y no de la agenda de los territorios”, fueron parte de las palabras de Beltrán.

A pesar de que esta intervención fue el 23 de enero, Beltrán nuevamente se refirió sobre esto, publicando un fragmento de sus palabras durante el evento, en estas, el alcalde de Bucaramanga se refirió al presupuesto de su ciudad en contraste con su postura frente al presidente.

“El centralismo le hace daño a las regiones y aumenta la desigualdad. La reforma del Estado es una necesidad para los territorios, debemos hacerlo desde ya”, fue el texto con el que Beltrán acompañó la publicación.

En el video publicado por Beltrán, el mandatario se refiere a los señalamientos que Gustavo Petro hizo por los estragos que ha generado el fenómeno de El Niño, sobre lo que afirmó que las ciudades y municipios dependen por completo del presupuesto que envíe el Gobierno nacional.

“A los gobernantes de la región en lo único que se les centraliza es la culpa, pero los recursos no. No podemos hablar de descentralización, al final dependemos 100% de los que nos quieren enviar y si nos quieren o no nos quieren”

Sumado a esto, el alcalde de Bucaramanga aseguró que los alcaldes y gobernadores deberían estar en los sitios en los que fueron escogidos, pero esto no es posible porque deben viajar a Bogotá para pedir a los ministerios recursos.

“Las agendas de los gobernantes debe estar en nuestros territorios y no en Bogotá, y nos la pasamos más en Bogotá, haciéndole lobby a los ministros con la totuma, esperando que nos entreguen un poco de dinero para resolver temas cuando deberíamos estar en el territorio haciendo presencia para resolver los problemas del territorio”, afirmó Beltrán durante el Gran Foro Colombia 2024.

“Jaime Andrés, modere su lenguaje porque nos van a dejar sin presupuesto, me han dicho en los últimos días. Jaime Andrés no es bueno pelear con el presidente, lo van a dejar sin plata”, afirmó el alcalde de Bucaramanga que le han recomendado en los últimos días.

Por último, el mandatario local invitó al presidente Petro a tomarse un café junto a él en Bucaramanga, lo que destacó sería una muestra de que quiere gobernar con las regiones y no alejado de las personas, haciendo una referencia a los viajes al exterior de Gustavo Petro.

“Por eso en medio de mis diferencias y en medio de mis posturas radicales y en orillas distintas frente al Gobierno nacional, lo que les he dicho de manera puntual es “señor presidente, lo invito a Bucaramanga, tomémonos un café y que sea de la mesa de los santos para que hablemos de lo que pasa en la región”. Y si quieren gobernar con las regiones, aquí los esperamos, porque gobernar es estar presente y eso es lo que estamos esperando”, puntualizó Beltrán.