Excampeona mundial de boxeo resultó herida durante un atraco en Barranquilla

El suceso se registró el domingo 28 de enero en el barrio Carrizal, ubicado al suroriente de Barranquilla. La excampeona mundial de boxeo Dary Pardo se vio forzada a abandonar su vehículo a manos de dos asaltantes armados. El incidente tuvo lugar cerca de un CAI de la Policía, lo cual no fue impedimento para que los delincuentes cometieran el atraco.

Los hechos se desarrollaron cuando Pardo redujo la velocidad de la moto en la que se transportaba, debido a la presencia de un reductor, momento en que los asaltantes aprovecharon para interceptarla.

Bajo la amenaza de un arma de fuego, la deportista fue obligada a descender de su medio de transporte, siendo despojada tanto del vehículo como de su celular, hecho que expone una vez más la difícil situación de seguridad que afronta la ciudad.

Pardo recibió dos disparos

La excampeona del mundo fue víctima de robo en Barranquilla - crédito @ dary_pardo/Instagram

En diálogo con Blu Radio, la exboxeadora comentó que intentó defenderse; no obstante, recibió dos disparos de bala.

“En un ‘policía muerto’ tuve que parar para pasar y ahí aparecieron los dos jovencitos. Uno me cogió por el cuello y el otro me puso la pistola en la cabeza, entonces me dijeron que les tenía que dar la moto y yo se las entregué y me quitaron el celular. Cuando ya se iban me hicieron dos disparos, uno en la pierna y otro en el estómago, que por fortuna no tocaron ningún órgano vital”.

La excampeona mundial de boxeo se dirigía a buscar a su pareja luego de su jornada laboral. El incidente ocurrió cerca de las 10:30 de la noche del domingo en el barrio Carrizal. Esta situación marca otro episodio en la serie de robos violentos de los que Pardo ha sido víctima en los últimos años.

En un evento anterior, específicamente en 2015, también en el barrio Carrizal, Dary Pardo enfrentó a dos asaltantes que intentaron despojarla de sus pertenencias, amenazándola con un cuchillo. En aquella ocasión, la excampeona demostró su habilidad en defensa personal al noquear a ambos delincuentes.

Estos sucesos resaltan la reiterada vulnerabilidad a la que se enfrentan ciertos individuos, independientemente de su capacidad de defensa, en áreas propensas a la delincuencia en La Arenosa.

“Esos no contaron con suerte, me atracaron con una navaja y yo los golpeé y se las quité, pero esta vez llevaban un arma de fuego, por eso no pude hacer nada”, comentó Dary Pardo.

Este lamentable evento no solo representa un ataque directo a una figura destacada del deporte colombiano, sino que también resalta la problemática de seguridad que enfrentan los residentes y visitantes de ciertos barrios en la capital del Atlántico.

La cercanía del atraco a una instalación policial plantea preguntas acerca de la eficacia de las medidas de seguridad actuales y la rapidez de respuesta de las autoridades en situaciones de emergencia.

La comunidad y los seguidores de Dary Pardo esperan acciones concretas que garanticen la seguridad en el área y prevengan futuros incidentes similares. Mientras tanto, se desconoce si hay pistas firmes que lleven a la captura de los responsables del robo. Este hecho no solo afecta a la excampeona mundial, sino que siembra el temor entre los habitantes y visitantes de la región, preocupados por su seguridad personal y la de sus bienes.