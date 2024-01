Daniel Quintero se fue con toda contra Federico Gutiérrez: “Error tras error”

Daniel Quintero sigue extendiendo sus reclamos en contra de Federico Gutiérrez por su manejo de la Alcaldía de Medellín - créditos Colprensa

Federico Gutiérrez está a punto de cumplir un mes de su segunda administración como alcalde de Medellín, sin embargo, el exalcalde Daniel Quintero no le ha hecho fácil el camino con todas las críticas que ha expuesto a través de sus redes sociales y en entrevistas en medios de comunicación nacionales.

Recientemente, Quintero le ha dedicado varias palabras a Gutiérrez, por medio de las cuales reitera sus críticas en contra de las decisiones que ha tomado el nuevo mandatario de la capital del Antioquia en materia de seguridad, organización de la ciudad, entre otros problemas.

En la jornada del 29 de enero, el exalcalde de Medellín envió un contundente mensaje a través de su cuenta en la plataforma X, en el cual calificó la actual administración como un “error tras error”, lo que desató toda una conversación entre los habitantes de la ciudad.

“Cada vez peor las basuras en Medellín. Si esto me hubiera pasado a mí ya me hubieran suspendido. No solo acabaron con la estrategia de “escombros cero”, sino que acaban de anunciar el fin de la recolección nocturna. Error tras error”, escribió a través de la famosa red social.

El exalcalde se ha ido en contra de su sucesor en varias oportunidades - crédito @QuinteroCalle/X

Precisamente, Quintero aprovecha cada oportunidad para exponer las decisiones de Gutiérrez, a quien califica de manera negativa a pesar de que este tan solo lleva un mes de gestión.

“Fico mirando para atrás mientras la ciudad se le sale de las manos”, fue otro de los mensajes que lanzó Quintero a través de X, y que acompañó con titulares de medios nacionales en los que se muestran casos de asesinatos en la ciudad por causa de hurtos en los últimos días.

Los comentarios de los usuarios en la plataforma no se hicieron esperar y algunos de ellos le dieron la razón a Daniel Quintero, afirmando que no están de acuerdo con el manejo que Federico Gutiérrez le ha dado a la ciudad.

En contraste, hay quienes se van en contra del anterior mandatario y le piden no publicar estos contenidos: “O sea que en tu administración nada de eso pasó, se salió de las manos qué? Apenas lleva 27 días en el cargo, que usted le entregó la ciudad vuelta nada es diferente”.

Daniel Quintero le responde a Federico Gutiérrez - crédito @QuinteroCalle

Esta rivalidad era de esperarse en Medellín, teniendo en cuenta que Quintero renunció a su mandato el 30 de septiembre de 2023 para apoyar al candidato Juan Carlos Upegui en medio de su campaña para llegar a la alcaldía y vencer a Fico.

Sin embargo, el actual alcalde consiguió recuperar la confianza de la ciudadanía y llegó con el 73,36% de los votos al poder, reafirmando que continúa siendo uno de los políticos más queridos en el territorio paisa, un hecho que no logró en su campaña presidencial, pues los colombianos no lo apoyaron para pasar a una segunda vuelta.

Quintero le recordó la importancia de enfocarse en su labor actual y alejarse un poco de “su objetivo”, puesto que afirma que Gutiérrez aún pretende llegar a la Presidencia de Colombia en los próximos años:

“Alcalde, deje de pensar en campañas presidenciales y póngase a trabajar. Mientras Medellín está en crisis de basuras, escombros, y atracos, ustedes andan vagando, pidiendo camionetas nuevas, y haciendo fiestas de payasos con la plata de la caja menor”.

Ante estas declaraciones, Federico Gutiérrez ha enviado mensajes en los cuales responde indirectamente a su crítico: “Estamos poniendo la casa en orden. Y llegaremos a Medellín a otro nivel”.