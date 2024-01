Dani Duke pidió no ser amarillistas con excursión de La Liendra a los Andes chilenos: “La gente está preocupada porque no se contextualiza”

La creadora de contenido aseguró que, según el itinerario, era normal que Mauricio Gómez no se lograra comunicar, pues ya debe estar en camino a los Andes chilenos - crédito daniduke/Instagram

El creador de contenido Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, anunció que haría una expedición por los Andes chilenos para llegar hasta el avión de la Fuerza Aérea uruguaya que se estrelló con el equipo de rubgy el 13 de octubre de 1972.

El problema es que Dani Duke, novia del influenciador, no se ha podido comunicar con La Liendra, aunque pidió a los medios de comunicación no ser amarillistas con el tema, pues explicó que, si todo sale bien, Carlos Mauricio Gómez ya se encuentra en los Andes, por lo que es normal que no tenga señal.

“Les cuento que aún no he podido hablar con Mauricio, pero no se me preocupen, he leído noticias súper amarillistas como que: ‘Mauricio está desaparecido en la cordillera de los Andes’ y la gente se preocupa porque no se contextualiza”.

A través de sus estados de Instagram, Dani Duke aseguró que, por ahora, no hay de qué preocuparse, pues Mauricio Gómez debe estar en la excursión para llegar hasta el avión, dado que tenía una duración de tres días que comenzaba el viernes 26 de enero, por lo que espera tener contacto con él el lunes 29 de enero.

“No sé nada de él, pero si todo está saliendo como él lo tenía planeado en su mente, él salía el viernes para la excursión, y en la montaña la señal es nula, o sea no existe señal y la excursión duraba tres días, o sea que por tres días él iba a estar incomunicado, entonces si todo está saliendo como él lo tenía planeado, tendremos noticias de él el lunes”.

La Liendra compartirá con sus seguidores cada paso de su camino a través de los Andes - crédito La Liendra/Instagram

Por tal motivo, la también influenciadora pidió a los seguidores de La Liendra estar tranquilos y “que no panda el cúnico, deseémosle y mandémosle la mejor energía, mandémosle fuerzas para que pueda lograr esa expedición y lo logre súper bien y que tenga la mejor experiencia del planeta”.

En su publicación, Dani Duke compartió detalles de la travesía con la que el influenciador quindiano espera llegar hasta el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya y explicó que es un viaje difícil físicamente, por lo que confesó que eso es lo que más la preocupa.

“La excursión no es una excursión fácil físicamente hablando, y requiere un nivel físico para lograrlo y eso es lo que realmente me preocupa, es en lo que más pienso, no que él esté perdido, sino como: ‘Juepucha no es que mi novio sea una persona que haga ejercicio todos los días’ y siento que la altura le puede pegar fuerte”.

También comentó sentirse inquieta por varias compras que Mauricio Gómez no pudo realizar en Colombia, como, por ejemplo, la bolsa para dormir que tendrá que utilizar en los Andes chilenos, por lo que agregó que espera el momento en el que se pueda comunicar con él para conocer todas las anécdotas que le han sucedido en su viaje.

El influencer colombiano recorrerá 63 kilómetros en el mismo escenario que inspiró la película 'La sociedad de la nieve' - crédito La Liendra/ Instagram

“Si hay algo que yo sé es que Mauricio todo lo que se propone lo cumple, o sea la mente de él es más fuerte y así él no tenga el estado físico, su mente es muy fuerte que cualquier otra cosa en él. “Ya no veo la hora de tener noticias de él y que nos cuente todo lo que le pasó porque a Mauricio le pasa de todo, o sea, mi novio es un reality andante, entonces estoy ansiosa por todas esas historias que nos va a contar cuando llegue”.

Dani Duke compartió detalles de lo que le dijo a La Liendra antes de comenzar su viaje por el sur del continente, pues confesó que estaba feliz de que Mauricio Gómez realizara la expedición, dado que sintió en su corazón que sería algo importante y “mágico” para el influenciador.

“Antes de irse le decía: ’Novio siento que este viaje va a ser mágico para ti, estoy súper ansiosa y súper feliz por ti porque yo sé que va a ser mágico y no sé porqué te lo digo y no sé cómo explicarte eso que siento, pero siento que va a ser algo increíble para ti’ y ojalá así sea”.