Álvaro Uribe dice que los impuestos en Colombia son muy altos y ha bajado la inversión

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre la propuesta de nueva reforma tributaria del Gobierno nacional - crédito Carlos Ortega/EFE

En medio de la propuesta de una modificación a la reforma tributaria, Álvaro Uribe cuestionó varios de los puntos que ha planteado el Gobierno nacional. Según el exmandatario, los impuestos en el país ya son altos y aumentarlos causará menor inversión.

“La desaceleración de ampliación del aparato productivo del país ya indica el desánimo y el temor de la inversión privada. Los impuestos son muy altos para quienes los pagan, tanto en renta de empresas con tasa del 35% como en renta de personas naturales con tasa máxima del 39%”, escribió Uribe Vélez.

El exmandatario compartió un comparativo de los impuestos de los países de la Ocde para indicar que Colombia tiene la tasa más alta de renta corporativa; mientras que se ubica 18, entre 37 países, en cuanto a la tasa de renta a personas, en el mismo porcentaje que Reino Unido y Nueva Zelanda.

“Al comparar con algunos vemos en los Estados Unidos que las empresas pagan el 21% y las personas el 37%. En Canadá el 15% y el 33%. En Alemania el 15,8% y el 45%. En México el 30% y el 35%. En España el 25% y el 28%. Chile el 27% y el 35.5%”, sostuvo Uribe.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha planteado la modificación de la reforma tributaria aprobada en 2022 para disminuir los impuestos a las empresas y aumentarlos a las personas naturales. El objetivo sería que los empresarios declaren por su patrimonio real y evitar que pongan sus propiedades a nombre de las personas jurídicas.

Sin embargo, para el expresidente Álvaro Uribe la fórmula que se plantea es problemática bajo las tasas de impuestos existentes que, en su concepto, terminarían por acabar con la inversión en el país. Según él, el impuesto al patrimonio será más difícil de pagar.

“La elevación de los avalúos catastrales agrava la competitividad colombiana. Crece el número de predios con avalúos superiores al valor comercial. Este último con pretensiones irreales en muchos lugares. No hay quien los compre o los pueda pagar”, aseguró el líder del partido opositor Centro Democrático.

El Gobierno nacional busca actualizar el catastro para disminuir las excepciones de predios, precisar las categorías y precisar los límites. Así mismo, pretende precisar el aprovechamiento de las grandes propiedades en las zonas rurales, entre otras, porque se busca que la tierra improductiva no pueda pagar impuestos como activo de una empresa.

“El proyecto no es un incremento del impuesto predial. Lo que estamos presentando es un alivio para que la actualización del catastro no impacte inmediata ni directamente el impuesto predial a los ciudadanos”, ha dicho el ministro de Hacienda, acerca del proyecto.

Sin embargo, Uribe sostiene que los cálculos de rentabilidades rurales de la tierra productiva están “por encima de cualquier posibilidad en este trópico de inundaciones, sequías y heladas. Y esos avalúos prediales también harán difícilmente pagable el impuesto al patrimonio”.

El líder opositor también le envió una pulla a la reforma a la salud, luego de que el ministro Guillermo Jaramillo asegurara que si no alcanzaba la plata se podría realizar otra reforma tributaria. Ahora, los impuestos que se recogen irían a parar tanto a ese nuevo sistema de aseguramiento, como al Estado.

“Todo redundará en más burocracia, solamente para la salud, por lo bajo, crearían no menos de cien mil cargos”, sostuvo Uribe Vélez. “Mucho mejor un peso en salarios al trabajador que un peso en impuestos al Estado. Mucho mejor un peso en inversión del empresario que en impuestos al Estado. Necesitamos un Estado sin politiquería, con un mínimo de funcionarios, y un emprendimiento privado vigoroso”, aseguró el expresidente.

El augurio económico de Uribe Vélez no es alentador, asegura que aumentará el recaudo de tributos en un tiempo corto, pero en el futuro se debilitará la economía y no habrá como sustentar la política social. “La pobreza se supera y la equidad se construye con iniciativa privada, no con un Estado gigante y depredador”, concluyó el exmandatario.