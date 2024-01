Tatán Mejía alerta a sus seguidores y habla abiertamente de su enfermedad: “Tengo que protegerme”

Tatán Mejía, motocrocista e influenciador, habló de la salud mental - crédito cortesía

Tatán Mejía logró la fama gracias a su habilidad en el motocross. Sin embargo, después de lo conseguido en la esfera internacional se fue convirtiendo en la imagen pública de los deportes extremos o de la aventura en Colombia. Posó para decenas de productos y las marcas se pelean hasta ahora la oportunidad de tenerlo en su equipo.

Por eso, su reconocimiento evolucionó hasta convertirse en toda una celebridad, lo cual se reafirmó todavía más al contraer matrimonio con la presentadora Maleja Restrepo. Su relación ha sido icónica, llevando más de 13 años juntos desde que se conocieron en La isla de los famosos.

Pero más allá de sus habilidades, del prestigio que se ha ganado en la comunidad digital o del matrimonio tranquilo que lleva con su esposa, ha tenido que soportar fuertes batallas relacionadas a la salud mental. Este ha sido un tema que ha preferido manejar con reserva, aunque recientemente dio detalles de una de las enfermedades que le aqueja.

Se trata del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad o TDAH. “Cuando tienes TDAH tienes que protegerte de ti mismo, ayudarte un poquito (...) Me toca amarrar las candelas, me toca acomodar todo en un solo lugar para no perderlos. Todo debe estar en su lugar y en el lado que es, o si no, se me pierde todo muy fácil, y lo que más pierdo me toca amarrarlo, a uno le toca lidiar con uno mismo”, comentó en sus redes sociales.

Cabe mencionar que la definición de la dolencia según Mayo Clinic es “un trastorno mental que comprende una combinación de problemas persistentes, como dificultad para prestar atención, hiperactividad y conducta impulsiva”.

También se menciona que sus consecuencias son varias dependiendo de la edad del paciente. “El TDAH en los adultos puede llevar a relaciones inestables, mal desempeño en el trabajo o en la escuela, baja autoestima y otros problemas”, añade el sitio especializado.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo: más de una década de un amor famoso

Tatán Mejía y Maleja Restrepo son una de las parejas más conocidas y queridas en el ámbito del entretenimiento en Colombia. Su relación ha capturado el interés del público no solo por sus carreras individuales sino también por la forma en que comparten su vida familiar a través de las redes sociales, convirtiéndose en un modelo de familia moderna y dinámica.

Tatán Mejía, cuyo nombre real es Sebastián Mejía, es un deportista profesional destacado en el mundo del motocross, disciplina en la que ha conseguido múltiples reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional. Su pasión por el motociclismo comenzó desde muy joven, y con el paso de los años, ha demostrado ser uno de los pilotos más destacados de Colombia.

Por otro lado, Maleja Restrepo es una actriz y presentadora que ha participado en diversas producciones televisivas colombianas. Su carisma y talento la han llevado a ser una figura reconocida en el medio, donde ha desarrollado una sólida carrera. Además, ha logrado una notable presencia en redes sociales, donde comparte momentos de su vida cotidiana, proyectos profesionales y su rol como madre.

La pareja contrajo matrimonio en 2011, y desde entonces, han tenido dos hijas, lo que ha añadido una dimensión más profunda a su relación y al contenido que comparten con sus seguidores. A través de sus plataformas digitales, Tatán y Maleja ofrecen una mirada cercana a su vida familiar, abordando temas de crianza, aventuras en viajes y su dinámica de trabajo en equipo, siempre manteniendo una perspectiva positiva y auténtica.

Además de su vida personal, Tatán y Maleja han colaborado en varios proyectos profesionales, incluyendo la creación de contenidos digitales y eventos relacionados con el motociclismo y la industria del entretenimiento. Su capacidad para conectar con el público, junto con su espontaneidad y sentido del humor, los ha convertido en una de las parejas más influyentes y seguidas del país.

En resumen, Tatán Mejía y Maleja Restrepo son una pareja que, a través de su trabajo y presencia en redes sociales, inspira y entretiene a muchos, mostrando los retos y alegrías de combinar la vida familiar con carreras profesionales exitosas.