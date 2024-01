Sofía Vergara reveló las características del hombre con el que se casaría nuevamente

Sofía Vergara revela lo que busca en su próximo esposo tras divorcio - crédito Flickr

La colombiana Sofía Vergara no para de ser noticia. Tras su más reciente serie para la plataforma de Internet Netflix, en la que es la protagonista y estuvo a cargo de la producción, que la llevó por una extensa gira de medios por Europa, Colombia y Estados Unidos, sigue dando de qué hablar a la prensa rosa mundial.

La barranquillera estuvo como invitada en el reconocido e internacional programa de entretenimiento El Gordo y la Flaca de Univisión. Allí, con la espontaneidad y desparpajo que la caracterizan, hizo revelaciones sobre su vida íntima.

La protagonista de Modern Family confesó que sigue creyendo en el amor y habló del hombre que espera llegue a su vida, después del divorcio con Joe Manganiello, de quien se separó, según sus palabras, porque ella no quería tener más hijos y ser una mamá vieja.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja”, declaró la artista ante medios, anteriormente.

Sofía Vergara y su intensa gira de medios por la serie Griselda - crédito @sofiavergara/Instagram

En la entrevista con El Gordo, La Toty, a la pregunta de si se volvería a casar, respondió que sí está en sus planes hacerlo:

“Claro que sí, sí. O sea, no es algo que estoy buscando ahora mismo, me acabo de divorciar hacer seis meses. O sea, yo no me voy a casar, entonces, enseguida, pero lógicamente quiero estar con alguien, sí, quién no”.

Los detalles sobre la edad del hombre que espera llegue a su vida y se robe su corazón, también fueron revelados en el magacín televisivo.

¿Tú quieres uno joven o quieres uno de tu edad?, cuestionó el periodista, a lo que la barranquillera dijo, rotundamente que joven no podría ser, que quiere uno de 50 años.

“Joven no puede ser porque Manolo, mi hijo, tienen 32 años”.

Cuando llegaron al punto de hablar de la situación económica del prospecto, esta volvió a reiterar que no tiene que ser joven, sino cincuentón, pero no especificó si debía ser millonario, rico o estaría bien alguien de bajos recursos económicos.

“No joven, cincuentón. Necesito un cincuentón como yo, trabajador, no tiene que ser tan buen mozo, eso no me importa tanto”, concluyó.

Sofía Vergara estaría en problemas legales por su más reciente serie “Griselda”

Demandan a Sofía Vergara por uso de imagen en serie de Netflix - créditos: Netflix/Infobae

El estreno de la miniserie Griselda por Netflix, el 25 de enero de 2024, desató controversia, poniendo en el centro de la atención a Sofía Vergara, que da vida de Griselda Blanco, una de las narcotraficantes más notorias de Colombia. La controversia tomó un nuevo giro cuando Michael Corleone, uno de los hijos de Blanco, presentó una demanda contra la producción de la serie. Según informes de TMZ, la familia de la narcotraficante argumenta que no se les solicitó permiso para el uso de la imagen de Blanco en la producción de la serie.

La polémica alcanzó nuevos niveles cuando Sofía Vergara fue consultada sobre esta disputa legal durante su participación en el programa Primer Impacto de Univisión. Frente a las preguntas del periodista Tony Dandrades, respondió de manera directa, expresando su interés en leer el libro de Corleone. “Tengo muchas ganas de leer su libro”, afirmó la actriz, que además reflexionó sobre las dificultades que enfrentó Corleone en su infancia debido a la situación legal de su madre. “Tuvo una niñez muy difícil […] Mucho sufrimiento y tengo muchas ganas de leer su libro, porque sé que tiene una historia que a todos nos va a interesar”, indicó.

La demanda interpuesta por el hijo de la narcotraficante sugiere que ciertos aspectos y relatos presentes en su libro fueron utilizados indebidamente por los productores para el desarrollo de la serie sin su consentimiento. Este episodio abre un debate sobre los derechos de imagen y la representación de figuras públicas y relacionadas con actividades criminales en producciones audiovisuales.