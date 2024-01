Sara Uribe revela que dejó las drogas: “Lo superé y estoy bien de salud”

Sara Uribe destapó un oscuro secreto - crédito @sara_uribe/Instagram

Aunque las redes sociales se han utilizado de manera masiva para obtener algún lucro, cada vez son más los creadores de contenido digital que han optado por usar una famosa estrategia para captar más público y es la de empatizar. Lo anterior consiste en abrir ventanas que permitan ver el interior de sus vidas personales.

Al hablar de temas como la familia, el pasado o la realidad en las relaciones amorosas, los internautas logran sentir que conocen de cerca a sus íconos y a su vez estos pueden llegar a una mayor cantidad de personas. Ese ha sido el caso reciente de Sara Uribe, quien se sinceró acerca de varios asuntos importantes.

Uno de los puntos que tocó a través de una dinámica de preguntas y respuestas fue el de su oscura conexión con las sustancias psicoactivas, considerando los vicios que tuvo que abandonar. “¿Ya dejaste de consumir sertralina?”, le consultó uno de sus admiradores en las historias de Instagram.

Sin dar rodeos, respondió que “déjame decirte que no consumo ninguna droga psiquiátrica, ni ninguna otra droga. Superé mi depresión, puedo dormir tranquila, respiro perfectamente, no me duelen mis huesos, tengo mi corazón sano, mis ojos me brillan y estoy bien de salud”.

Las palabras de la antioqueña tomaron por sorpresa a más de uno porque muchos de sus adeptos no tenían ni idea que en algún momento de su vida la también modelo hubiese tenido problemas con las adicciones. Lo agradable para ellos fue poder enterarse de que logró salir adelante de sus problemas.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la paisa se refiere a los vicios y la carga que estos pueden significar en la vida de una persona o de una familia, recordando que su propia madre tuvo que atravesar por un calvario por la fármaco-dependencia.

Hace algunos meses en una de sus historias, la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele mostró la cantidad de medicamentos que su progenitora estaba consumiendo. “Yo no sé, la verdad, la gente por qué estaba tan ofendida por lo que yo puse [...] A muchos les ofendió que yo pusiera ese pastillero tan berraco que se toma mi mamá. No soy yo, es mi mamá”, expresó.

Pero, aunque parecía una publicación cualquiera, al poco tiempo evolucionó en un primer vistazo a una problemática de salud grave que tiene su madre. “Lastimosamente, ya estamos en un punto en el que ya yo no sé qué hacer. Si le quito esa droga a mi mamá se desespera, no puede vivir. Estamos hasta enfermos los hijos”, siguió diciendo la influencer.

No obstante, dejó en claro que, a pesar de la situación de su pariente, no es capaz de ser indiferente, sino que ha brindado su total respaldo a ella, dándole la atención necesaria. “Yo me paré fuerte, ya voy a ir a visitarla, ya voy a ir a verla porque qué más da, hay que seguir la vida”, comentó, aclarando que “les cuento que mi mamá decidió ingresar a Pinares Mind & Health, ya que quisieron ayudarnos en este proceso nuevamente y hoy Dios escuchó sus oraciones y las mías. Ojalá para todos salga el sol”.

También dio un mensaje claro a la audiencia digital, debido a que consideró que muchas personas pasan por alto los sufrimientos que hay en el interior de la mente de cada uno. “Necesitamos que le crean a las enfermedades mentales no es posible que estemos en un país donde tengamos que buscar este tipo de ayudar por fuera, necesitamos un lugar donde las personas puedan encontrar personas que los ayuden [...] Ojalá el estado se de cuenta que las enfermedades mentales hay que atenderlas, necesitamos cosas que nos generen paz y no miedo”, añadió en aquella ocasión.