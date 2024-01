Petro acusó a Barbosa de sedición y encubrimiento: “Están protegiendo la mafia en Colombia y no los investigan”

El presidente señaló al fiscal de estar burlándose de la Constitución y de prestarse para encubrir las “roscas” que en la Fiscalía General de la Nación protegen a las mafias en el país, esto, según una investigación periodística en la que salpicaron a la vicefiscal Martha Mancera - crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro, en la última jornada de Gobierno con el pueblo en Quibdó (Chocó) acusó al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, de sedición, encubrimiento y de estar violando la Constitución. También dijo que como puede investigarlo a él, empezar a armar procesos para hacerlo por los lados, pues está buscando sacarlo del poder.

“Nos quieren echar otra vez. Lo advierto. El fiscal, en su desespero, porque algo ocultan que no quieren cumplir la Constitución, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes, porque me está investigando es a mí”, dijo el presidente desde Quibdó.

El presidente acusó de sedición y encubrimiento al fiscal General de la Nación - crédito Presidencia de la República

Después señaló al fiscal de estar burlándose de la Constitución y de prestarse para encubrir las “roscas” que en la Fiscalía General de la Nación protegen a las mafias en el país. Esto, según una investigación periodística en la que salpicaron a la vicefiscal Martha Mancera.

“A mí me importa un comino que me investigue, lo que pasa es que la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme, entonces lo hace por los lados y se burla de la Constitución y está ejerciendo una sedición, porque algunos periodistas han descubierto que en la Fiscalía hay roscas, en el más alto nivel, que están protegiendo la mafia en Colombia y no los investigan”, dijo el presidente Petro desde Quibdó.

La vicefiscal Martha Janeth Mancera ya no será investigada por presuntos favorecimientos a estructuras dedicas al tráfico de armas y drogas - crédito Camila Díaz/Colprensa

Vale recordar que el 26 de enero, la Fiscalía General de la Nación anunció que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación en contra de la vicefiscal General, Martha Mancera, y de la delegada para la seguridad territorial, Luis Fernanda Obando Guerrero, por los supuestos beneficios que habrían otorgado a estructuras criminales dedicadas al tráfico de armas y drogas en Valle del Cauca y el Magdalena Medio entre 2020 y 2022.

Según la Fiscalía, “las evidencias e información legalmente obtenida mediante actos de investigación desarrollados con debida diligencia, se pudo concluir la inexistencia del delito investigado”.

El presidente Gustavo Petro, desde Istmina (Chocó) le mandó una pulla al fiscal y a la vicefiscal General de la Nación - crédito @infopresidencia/X

Ese mismo día, desde Istmina (Chocó), el presidente Petro le lanzó una pulla al fiscal Barbosa, echándole en cara que prefiere estar en Estados Unidos buscando cómo proteger a Mancera, que investigar quiénes se robaron el dinero de cooperación internacional que se perdió en la construcción del acueducto del municipio chocoano:

“Los funcionarios de la cooperación española, aquí, contrataron no sé a quién para hacer el acueducto y la plata desapareció. ¿Es así o no es así? Habría que investigar, pero, ¿quién investiga estas cosas? ¿La procuradora? ¿El fiscal? Ahí sí no aparece, no les gusta venir aquí. Quieren estar es en Washington diciendo, implorando porque el Gobierno de los Estados Unidos les proteja a la vicefiscal, a ver si se perpetúan en la Fiscalía, desobedeciendo la orden constitucional que dice que el presidente presenta una terna. ¿Por qué no está aquí el fiscal? Que me diga quién se robó la plata del acueducto de Itsmina”.

Petro hizo fuerte advertencia frente a la elección de la fiscal General de la Nación

Desde Tumaco (Nariño), el 26 de enero, durante su intervención en la cuarta jornada del Gobierno con el pueblo, el presidente advirtió que lo que se está jugando con la elección del reemplazo de Francisco Barbosa es si se investigan, o no, a las mafias en el país: “Claro que yo sé que se está dirimiendo alrededor de quién es la próxima fiscal General de la Nación; está en el corazón de esta lucha, precisamente, si la Fiscalía investiga las mafias, o (si) las mafias se toman la Fiscalía, así de simple. Y eso tiene que decidirlo es la sociedad colombiana”.

También dijo que es precisamente esa lucha contra las mafias, las que motivan a quienes hablan de “tumbarlo” y sacarlo del poder: “Yo sé las luchas intestinas, los voceros que de vez en vez hablando de tumbar al presidente. Sé, porque quieren tumbarlo. ‘Este año lo tumbamos’ dicen en las redes”.