Milei contra Petro: así registraron la crisis diplomática en medios internacionales

Aunque históricamente las relaciones entre Colombia y Argentina se han caracterizado por su estabilidad, la llegada de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023 y las declaraciones en contra de su homólogo colombiano Gustavo Petro, han causado una crisis diplomática que ya llevó a un pronunciamiento del embajador nacional en Buenos Aires, Camilo Romero, que tachó al mandatario argentino de “hipócrita”.

Las declaraciones de Milei durante su entrevista con Ángela Patricia Janiot en la cadena CNN, en las que tachó a Petro de “comunista” y “asesino” alcanzaron repercusión internacional, especialmente luego de que ambos líderes hicieran sus intervenciones en el Foro de Davos, en puntos ideológicos marcadamente opuestos.

El cubrimiento mediático sobre el conflicto que causaron las palabras del presidente argentino llevaron a que el diario español El País dedicara un artículo exclusivo a recoger las repercusiones de dicha entrevista. En el mismo expresaron que “los insultos del argentino a su par colombiano, al igual que su perorata contra ‘el comunismo’ en Davos, han sacado a relucir un Milei que había sido aplacado tras su victoria presidencial”.

Newsweek, por su parte, tituló “Cortocircuito diplomático con Colombia tras las duras declaraciones de Milei sobre Petro”, recogiendo igualmente los comentarios de Camilo Romero en su cuenta de X. “Milei es un hipócrita (...) Podemos pensar distinto, pero la región y la hermandad histórica de nuestros pueblos deben estar por encima de las diferencias”, expresó el diplomático.

Otro portal estadounidense, Voz de América, destacó en su portada la crisis diplomática que generó Milei y apuntó que sus palabras “dejan entrever la gran división ideológica que existe actualmente en la región”. De igual modo, el medio recordó que “no es la primera vez que el mandatario colombiano caza un desencuentro con uno de sus homólogos”, en referencia a sus cruces con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante 2023.

A pesar de que el presidente de Chile, Gabriel Boric, también fue blanco de las declaraciones de Milei al considerar que es “alguien que tiene las ideas incorrectas”, el diario La Tercera se centró en sus comentarios sobre el mandatario colombiano. “Milei provoca impasse diplomático con Colombia por tratar a Petro de ‘comunista asesino’”, tituló el medio.

A pesar de que las palabras del mandatario argentino provocaron rechazo tanto en Colombia como en su propio país, lo cierto es que durante los últimos meses de 2023 ya había evidencias de que un choque mediático directo entre ambos mandatarios podía presentarse. Durante la campaña presidencial, Milei habló con Nocturna RCN y se refirió al socialismo con dureza. “¿Qué es en el fondo un socialista? Es una basura, es excremento humano”, manifestó.

Al día siguiente, Petro citó esta declaración en su cuenta de X acotando que “esto decía Hitler”, lo que generó un debate nacional acerca de si fue una comparación acertada. Días más tarde, en otra entrevista, tras ser consultado por esta reacción, el libertario no se quedó callado. “A mí de un socialista no me sorprende nada (…) Esos son parte de la decadencia”, señaló.

Meses más tarde, cuando Milei ganó las elecciones en Argentina, Petro describió la victoria de su hoy homólogo como un momento “triste para América Latina”.

Ni la oposición colombiana apoyó el comentario de Milei

Aunque no faltaron los detractores de Petro que celebraron las palabras de su homólogo argentino, como sucedió con Jaime Arizabaleta del Centro Democrático, varias de las figuras más visibles que han denunciado las fallas en su gestión cerraron filas en defensa de la institucionalidad.

Una de las primeras en manifestarse en esa línea fue la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Juvinao, que rechazó con firmeza las declaraciones de Milei. “Nuestra cultura política es raquítica. Creemos que las instituciones se respetan —o irrespetan— al vaivén del clima político, preferencias ideológicas o gustos personales. Así no es, qué pena con ustedes. No pueden aplaudirle a Milei lo que le critican a Petro. Seamos serios”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, condenó las palabras de Milei, remarcando que ya hizo lo propio con Petro cuando realizó comparaciones entre Milei y otros líderes políticos de derecha. “Así como rechacé que Petro comparara a Milei con Pinochet y Videla, también condeno que Milei se refiera a Petro como ‘comunista asesino’”, escribió. De igual modo les recordó que “ya no son activistas, sino jefes de estado”, manifestando que “las relaciones diplomáticas no se pueden manejar con el hígado”.