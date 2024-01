Jhonny Rivera contó los motivos por los que no tendrá hijos con su novia: “Soy blandengue”

Jhonny Rivera reveló los motivos por los que no tendría hijos con su novia Jenny López - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores en julio de 2023 al confesar que sostiene un romance con Jenny López, una joven cantante que forma parte de su agrupación musical. Los artistas han sido blanco de críticas, debido a la diferencia de 20 años que existe, además, han señalado a la cantante de acercarse a al músico buscando impulsar su carrera.

Sin embargo, a pesar de las constantes críticas, Rivera y López no dejan de lado la interacción con sus seguidores en redes sociales. La pareja responde los interrogantes que formulan respecto a su relación, los planes que tienen a futuro y por qué no viven juntos, entre otros detalles.



Jhonny Rivera y Jenny López sostiene una relación que es duramente criticada por los internautas, debido a la diferencia de edad - crédito @jennylopez/Instagram

Recientemente, el intérprete de temas como Nuestro amor no puede ser o Comprendí que te perdí, decidió resolver algunas inquietudes de los internautas en una ronda de preguntas y respuestas. En la popular dinámica, un curioso seguidor quiso saber si entre sus planes con López contemplaba la idea de tener hijos.

En su respuesta aseguró que no está entre sus planes, pero no precisamente por problemas de salud, como muchos de sus seguidores piensan. De acuerdo con el músico nacido en Pereira, su decisión está orientada más porque se considera alcahueta o permisivo con la crianza de los niños.

“Yo no puedo tener hijos porque soy muy ‘blandengue’, le metí un regaño a Max por irse a pescar y ya vine a acariciarlo porque me dio remordimiento. ¿A ustedes les pasa así con sus hijos? Así era yo con Andy, yo ni lo regañaba”, respondió el pereirano. Esto después de recordar que lo mismo ocurrió con su hijo Andy Rivera, a quien no regañó en ningún momento de su vida.

Jhonny Rivera aseguró que es un padre "blandengue" y uso como ejemplo a su mascota, a quien regañó y después consintió - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Los comentarios no tardaron en aparecer y varios internautas se sintieron identificados con los consentimientos de sus mascotas. Algunos de los más destacados son: “Así soy yo con mi perro, lo regaño y después estoy hecha un merengue”; “cualquiera que tenga hijos y mascota, sabe que unos ojitos son la perdición”; “totalmente identificada, además, me darían celos de Jenny”, entre otros.

La reacción Jenny López a críticas por su cuerpo

La relación que sostiene la joven con el cantante ha despertado la envidia de varias seguidoras de Rivera que soñaban con el intérprete de Mi decisión, que ahora presume a la joven en sus redes sociales.

De acuerdo con una publicación de la cuenta de Instagram Rastreando Famosos, una internauta le habría dicho “seca” a la novia de Jhonny Rivera, y le pidió que tomara bienestarina, un suplemento alimenticio entregado a personas de escasos recursos. La joven artista no se quedó callada y no dudó en responderle tajantemente a la atrevida usuaria.

“Me encanta la binestarina, envíamela que yo me la tomo”, respondió Jenny López acompañando su reacción con emojis de corazones.

Jenny López, respondió a seguidora que le dijo "seca" por su apariencia física - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Andy Rivera no hablará más de sus dificultades

Recientemente, Andy Rivera sorprendió con una emotiva publicación en sus redes sociales en la que habló de uno de los propósitos que tiene para 2024. Y es que el cafetero que atraviesa serios problemas con su salud mental, no se mostrará más como una víctima y dejar de lado los posts sobre las dificultades por las que atraviesa.

“No estar en esa victimización todo el tiempo. Por eso he estado un poco alejado de las redes, porque estoy sacando adelante un par de temas de la columna, ultimando detalles para no tener que medicarme para la salud mental, así que pronto voy a estar aquí lleno de energía”, aseguró el joven artista.

Andy Rivera aseguró que no se victimizará más por sus problemas de salud mental - crédito @masrechismes/Instagram

Esto despertó el entusiasmo de sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarlo por la buena actitud con la que arranca el 2024 y así, enfocarse en sus proyectos como sacar nueva música.