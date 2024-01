Ingrid Betancourt le sacó en cara una lista de pecados al presidente: “Petro Pilatos”

Gobierno de Petro en el punto de mira por presunto descuido en prevención de incendios - crédito Luisa González/Colprensa y Juan Diego Cano y Mauricio Vélez - Presidencia

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt volvió al ruedo de las redes sociales y se ha dejado ver crítica en sus últimas publicaciones, aprovechando la actual coyuntura que vive el país por la emergencia que hay en varias regiones por los incendios forestales que han consumido cientos de hectáreas.

Te puede interesar: Ante denuncias, Ungrd admitió falencias para afrontar El Niño: “Se pudo haber hecho una mayor inversión”

La colombo-francesa, desde su cuenta de X (antes Twitter) se fue de frente contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y llamándolo Pilatos, le hizo una lista de pecados por los cuales, según ella, el mandatario nacional constantemente se lava las manos, como aquel personaje bíblico lo hizo en la época de Jesucristo.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: La temporada de sequía por el fenómeno de El Niño iría hasta abril o junio: Ideam

La líder del partido Verde Oxígeno aprovechó para tocar polémicos temas como la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla, la supuesta desfinanciación a Bomberos, el escándalo por presunto enriquecimiento ilícito de su hijo Nicolás Petro, los suntuosos gastos de la primera dama, Verónica Alcocer, entro otros.

“Petro Pilatos: -¿Bomberos sin plata? No es mi culpa -¿Leyva suspendido? No es mi culpa -¿Fuera, Panamericanos? No es mi culpa -¿Vacunas desaparecidas? No es mi culpa -¿Despilfarra su mujer? No sabía -¿Lo financió el narcotráfico y Fecode? No es mi culpa -¿El hijo delinque? No lo crie yo”, sarcásticamente escribió Betancourt.

Ingrid Betancourt acusa a Petro de evadir responsabilidades ante crisis nacional - crédito @IBetancourtCol/X

En otra publicación, dedicada indirectamente a los 1.000 millones que reveló La Silla Vacía se van en gastos que rodean a la esposa del mandatario nacional, la reconocida como víctima del conflicto armado en Colombia, dijo: “Avisado sobre el Fenómeno del Niño, con el país ardiendo, Petro reduce el presupuesto para los bomberos mientras aumenta el rubro de masajes para la primera dama”.

Te puede interesar: EN VIVO - Incendios en Colombia: así continúan los trabajos del Ejército Nacional en Nemocón

Otra que también sacó un listado de reclamo al llamado “Gobierno del Cambio” fue la representante a la Cámara Catherine Juvinao, que aseguró que a la administración nacional se le está saliendo el país de las manos.

“A este Gobierno se le está saliendo el país de las manos: -Dejan perder $70.000 millones en vacunas. -Destruyen el Invima. -No planean fenómeno de El Niño -No dan con licitaciones ni pagos de nómina -Pierden sede Juegos Panamericanos -Están implosionando el sistema de salud -Cambian requisitos en entidades para nombrar politiqueros e incompetentes -Les repele la meritocracia y los consensos -Ejecución presupuestal (2023) más baja en una década -Grupos armados fortalecidos y asesinatos de líderes sociales en ascenso Y lo peor: ¡la culpa siempre es de otros!”, manifestó la congresista.

En el mismo sentido, recordando que ella fue una de las promotoras de la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia de la República en 2022, pidió perdón a sus electores:

“Los no-petristas que votamos por Petro lo hicimos con la ilusión de ver un cambio. A mis electores que no estuvieron de acuerdo con ese apoyo en ese momento: les pido perdón”.

Esta es la lista de 10 hechos que, según la representante Catherine Juvinao, tienen en jaque al Gobierno de Gustavo Petro - crédito @CathyJuvinao/X

Pero las críticas al presidente y a algunas de sus decisiones no pararon ahí, la representante a la Cámara por Cambio Radical Carolina Arbeláez cuestionó la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), señalando la ineficiencia en la ejecución de su presupuesto asignado durante el año 2023.

“Estaban tan preparados que, teniendo más de 2 billones de pesos para la prevención y gestión del riesgo de desastres en la Ungrd, ejecutaron solo el 15% en el 2023″, expresó. Además, denunció la falta de mantenimiento en helicópteros y aviones destinados a combatir incendios, lo que repercute directamente en el aumento de áreas naturales dañadas por el fuego.

Finalmente, enfatizó en las consecuencias de esta negligencia, aludiendo a la extensión del daño que han dejado los incendios: “La consecuencia son más de 6.600 hectáreas afectadas de páramos y reservas naturales”.