Indígenas embera se tomaron las oficinas del Acueducto de Bogotá: piden reconexión de servicio en predio en mora

Cerca de 30 hombres, mujeres y niños de la comunidad embera bloquearon la entrada y salidas de las instalaciones de la Eaab reclamando que se les garantice el suministro de agua - crédito suministrada

Un grupo de indígenas embera se tomó, el viernes 26 de enero de 2024, las entradas y salidas de las instalaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Varios trabajadores denunciaron que no han podido salir del edificio. Según los primeros reportes, serían 30 indígenas, entre hombres, mujeres y niños, que estarían pidiendo se les garantice el suministro de agua.

El reclamo de los indígenas es, según Semana, que les reconecten el servicio de agua en un predio del barrio La Alameda, que tiene una mora desde varios meses. Esta fue la explicación que dio la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, luego de controlar la situación e instalar una mesa de diálogos con los líderes del grupo de indígenas. El servicio de agua ya fue restablecido en el predio en cuestión.

Esta es la respuesta que dio la empresa: “Personal del Acueducto de Bogotá atiende a esta hora un grupo de la comunidad Embera quienes llegaron hasta la sede principal de la Empresa. Los representantes de la comunidad buscan llegar a un acuerdo comercial para el restablecimiento del agua en un predio del barrio La Alameda que adeuda varios meses de consumo de agua”.

Para atender el reclamo de los indígenas, el servicio se restableció.

Minutos de drama

La protesta de los indígenas comenzó sobre el mediodía del 26 de enero de 2024 en las oficinas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, a donde llegaron, según los primeros reportes, cerca de 30 personas, entre hombres, mujeres y niños, que bloquearon el ingreso a las instalaciones impidiendo que los funcionarios y contratistas pudieran salir.

Un trabajador le contó a El Tiempo: “Traían niños, unos chiquitos como de dos o tres años. No nos dejaban entrar, nos tocó meternos a escondidas”. Otra persona le dijo a Semana que se sentían secuestrados: “Los indígenas se tomaron la oficina, no nos dejan salir. Casi todo el personal de la empresa está intentando salir a almorzar, pero no nos dejan. Nos sentimos secuestrados, tenemos hambre”.

Un funcionario de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá señaló que el reclamo de los indígenas es que se les garantice el suministro de agua: “La minga bloqueó los accesos en el acueducto, nadie sale, nadie entra. Están reclamando agua, que ellos también tienen derecho al agua. Están bravos, yo pude salir de suerte porque iba saliendo una mujer en embarazo, y yo me les cole ahí, porque si no, no me dejan. La situación está medio pacífica, pero bastante tensa a la vez”.

En desarrollo...