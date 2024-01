Así será la transición del Pacto Histórico como partido único

El presidente Gustavo Petro ha insistido en que el Pacto Histórico sea partido político - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En la mañana del domingo 21 de enero, el presidente Gustavo Petro lanzó una propuesta en la que algunos usuarios y sectores políticos coincidieron en que estaba participando en política.

Te puede interesar: María Fernanda Cabal denunciará a Gustavo Petro por participar en política: “Pretende saltarse la Constitución”

El presidente mencionó directamente a la coalición del Pacto Histórico, conformado por siete movimientos y partidos políticos, que fueron claves para ganar las elecciones de 2022. Fue esto último, la razón para que Petro pidiera la unificación en un solo partido para ganar las presidenciales de 2026:

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Reviven video de Piedad Córdoba y su lapsus con JP Hernández: él lamentó su muerte llamándola “bandida”

“Ante Piedad, que recorrió una etapa de la historia del progresismo colombiano y latinoamericano, es importante una autorreflexión del Pacto Histórico. Les propongo: reunión de las 1.500 personas elegidas en 2023: El congreso progresista. Decisión de configurar un solo partido político Convocatoria al Frente Amplio en cada municipio, departamento y la Nación con todas las fuerzas democráticas que quieran Objetivo: ganar las elecciones del 2026 y hacer irreversible la transformación democrática de Colombia y el Acuerdo Nacional para la justicia y la Paz (sic)”, escribió el mandatario vía X.

El presidente Gustavo Petro pidió al Pacto Histórico a que se conviertan en un partido político - crédito @PetroGustavo / X

Pues, al parecer, la colectividad le va a seguir la caña al presidente y ya anunció la implementación de una “hoja de ruta” para sacar adelante el Pacto Histórico como partido político.

Te puede interesar: Jota Pe Hernández acusó a Gustavo Petro de estar preocupado por las elecciones de 2026 en vez de por los incendios en Santander

“El Comité Político respalda las declaraciones del presidente Petro en este sentido, y define el comienzo de una ‘ruta de construcción y concreción del Pacto Histórico como organización unitaria’ que aporte mediante una amplia política de alianzas con otros sectores al Frente Amplio y al Acuerdo Nacional”, indicó el comunicado del Pacto.

Agregaron que la unificación de la coalición será pensando en 2026, tal como lo sostuvo el presidente: “El Comité Político del Pacto Histórico reafirma su compromiso con la Unidad de los sectores sociales y políticos de izquierdas y progresistas indispensables para mantener la fuerza que exige la continuidad del gobierno y el proceso de cambio después del 2026 (sic)″.

En el comunicado, la colectividad explicó que el proceso será paulatino y democrático en los territorios donde hacen presencia figuras del pacto, e incluso habrá participación ciudadana en dicha transición:

“...de manera organizada se promoverá en los territorios y sectores, un proceso de participación democrática entre los integrantes de los partidos y movimientos, representantes a corporaciones públicas. Organizaciones y procesos sociales y ciudadanía en general que contribuya al cumplimiento de esta importante meta política”.

Por último, el Pacto Histórico enfatizó en que continuarán enfrentando “las élites económicas y políticas” aliadas a algunos medios de comunicación y organismos de control, mencionando a la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación:

“Denunciamos nacional e internacionalmente, la campaña que sectores de ultraderecha de las élites económicas y políticas articulados a algunos medios de comunicación y esferas del poder judicial y organismos de control, como la Procuraduría y la Fiscalía General de la República vienen desarrollando en favor de una estrategia de golpe blando con el objetivo de impedir que el Presidente Petro y su gobierno avancen en el cumplimiento de su mandato”, y añadieron que, “Cualquier intento de desconocimiento de la voluntad popular sería un golpe fatal a la democracia que llamamos a rechazar independientemente de las posturas ideológicas o políticas”.

El Pacto Histórico expresó en su intención de convertirse en partido político - crédito @Pactohistóricooficial / X

El Pacto Histórico expresó en su intención de convertirse en partido político - crédito @Pactohistóricooficial / X

Al respecto de la petición de frente del presidente a los integrantes y directivos del Pacto Histórico, la oposición se pronunció, rechazando las actitudes políticas del jefe de Estado:

“Lo he dicho: al presidente Petro no le gusta gobernar, lo que le gusta es estar en campaña. Su lugar cómodo es la contienda electoral, pero cuando lo ponen al frente a tomar decisiones, no sabe, no puede, no lidera, no le gusta. Luego sale a victimizarse”, expresó el senador de Cambio Radical David Luna.