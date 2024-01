Fabián Sambueza se refirió a su sorpresiva salida de Independiente Santa Fe

Fabián Sambueza fue subcampeón de liga con Independiente Santa Fe - crédito Colprensa

2023 fue un año para el olvido para Independiente Santa Fe, que quedó en deuda con su hinchada quedando por fuera de las finales en los dos semestres de la Liga BetPlay Dimayor y no superó la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana.

El papel del cuadro Cardenal despertó el malestar de los aficionados, que arremetieron en varias ocasiones contra el presidente del club, Eduardo Méndez, del que pidieron la salida del cargo. Sin embargo, el dirigente le hizo caso a los seguidores de la institución y se metió la mano al bolsillo para reforzar de la mejor manera al primer campeón del fútbol colombiano.

Santa Fe fue uno de los equipos que más incorporó jugadores en el mercado de fichajes del fútbol colombiano. Así mismo, el conjunto dirigido por Pablo Peirano tuvo numerosas salidas de futbolistas, entre los que destacó el nombre del volante argentino Fabián Sambueza.

El jugador, de 35 años, arribó al cuadro Cardenal a inicios de 2023 procedente del Junior de Barranquilla. Cabe recordar, que el Chino, ya había tenido un ciclo con el cuadro bogotano, siendo subcampeón de liga en 2020 bajo la dirección técnica de Harold Rivera.

Sambueza sorprendido por su salida de Santa Fe

11 goles anotó Fabián Sambueza en sus dos etapas con Independiente Santa Fe - crédito VizzorImage/EFE

En diálogo con el VBAR Caracol, el ex Deportivo Cali se refirió a su salida del Independiente Santa Fe, de la que se mostró sorprendido por como se presentó.

“Sí me sorprendió. Llegó un entrenador nuevo, él tomó las decisiones. Yo hablé con el presidente y me dijo que el DT tenía en sus planes otras cosas, así que uno como profesional acepta todo y sabe que así es el fútbol también”.

Tras su salida del Expreso Rojo, Sambueza continuará su carrera en Atlético Bucaramanga, en el que será dirigido por el entrenador venezolano Rafael Dudamel. No obstante, el gaucho reveló que tuvo otras ofertas sobre la mesa.

“Hubo otras ofertas. Bucaramanga era una gran oportunidad porque el proyecto era bueno, así que tomamos la decisión de poder disfrutar de una ciudad bonita como esta... Tuve la suerte de tener una oferta de Cali y América. Tuvimos el tira y afloje que al final no se dio. Con Cali, para ser sincero, no vi las cosas muy claras y tomé la decisión de venir a Bucaramanga por el proyecto. Eso influye mucho en las decisiones; con América habíamos llegado a u acuerdo, pero siempre pasaba algo, no se terminaba de dar no sé si por la dirigencia o algo más, entonces al final nunca se dio”.

Sus objetivos con Bucaramanga

Fabián Sambueza se mostró confiado en el proyecto deportivo del cuadro bumangués con el que espera ser protagonista en la Liga BetPlay Dimayor.

“Acá me han tratado muy bien, es un club ordenado con una ciudad muy linda. Tomamos la decisión en familia de volver al país… Han llegado buenos jugadores. Cuando hablé con los directivos, me comentaron el proyecto y era interesante, tentador. Después se acumulan una serie de cosas a nivel familiar que hace que uno tome la decisión”.

Y agregó: “Dios quiera que podamos ganar la estrella, se ha hecho un esfuerzo grande y somos conscientes de eso. Debemos ir paso a paso, el torneo es muy difícil y cuando afiancemos el equipo todo será distinto”.

Por la primera jornada del rentado local, Bucaramanga cayó en calidad de visitante 2-0 ante el Junior de Barranquilla. Su próxima salida será el domingo 28 de enero en el Alfonso López, en donde recibirá a Millonarios a partir de las 8:20 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports+.