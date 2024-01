Conductor del SITP fue asesinado cuando iniciaba su turno de trabajo

IMAGEN DE REFERENCIA Bus del SITP en Bogotá | Crédito Alcaldía de Bogotá

En la noche del 24 de enero, un operador del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) fue víctima de un homicidio en Tunjuelito, después de concluir su jornada laboral. Según las autoridades, dos individuos abordaron a la víctima con la intención de robarlo, y finalmente lo asesinaron a tiros.

Te puede interesar: Negocio familiar en Bogotá estaría cerca de la quiebra tras robo cercano a los 60 millones de pesos

Un compañero de la víctima expresó su consternación al confirmar la noticia: “Es confirmado. Ahí lo mataron en Meissen; en el caño de Tunjuelito por robarlo, ahí le pegaron un tiro por robarlo. Qué desgraciados”. El violento episodio ocurrió después de que el conductor, identificado como Ernesto Ropero, finalizara su turno en uno de los buses azules de TransMilenio.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Campeona mundial de patinaje fue atracada en Bogotá

Testigos señalaron que el asesinato se produjo durante un intento de atraco, cuando los dos delincuentes abordaron al hombre tras sostener una discusión y, finalmente, lo atacaron con un arma de fuego en plena vía pública.

Las autoridades están llevando a cabo una investigación para identificar a los perpetradores, utilizando cámaras y testimonios en la zona. Se señala que los agresores huyeron hacia Ciudad Bolívar, que se encuentra a escasa distancia del lugar del incidente.

Te puede interesar: Un hombre fue asesinado a balazos en el norte de Bogotá: tenía antecedentes judiciales

TransMilenio emitió un comunicado condenando la muerte de Ernesto Ropero Obregón y expresando solidaridad con su familia. Asimismo, esperan que las autoridades logren capturar a los responsables de este crimen.

Hombre fue robado dos veces por el mismo ladrón: opera cerca de estación de TransMilenio

En una serie de eventos que retratan la inseguridad que viven los millones de capitalinos cada día, un joven residente de la localidad de Teusaquillo denunció ser víctima de asaltos y agresiones por parte de un mismo delincuente en un tiempo de solo una semana.

Todo comenzó el pasado jueves 11 de enero, eran alrededor de las 5 de la mañana, cuando el joven fue sorprendido por un atracador mientras estaba a punto de cruzar el puente de la estación de TransMilenio Avenida El Dorado, ubicada en la troncal de la avenida NQS (carrera 30). En este primer encuentro, el ladrón lo intimidó, le propinó una puñalada en el brazo y le robó el celular.

“Yo entregué el celular porque no vi un policía cerca y preferí volver a mi casa y avisar a mis conocidos de lo que había pasado, lo mismo en el trabajo”, relató el hombre al reportero nocturno de Citynoticias.

Solo seis días después, el miércoles 17 de enero, el mismo delincuente volvió a atacar al joven en el mismo lugar y a la misma hora. Sin mediar palabra, el agresor apuñaló nuevamente a la víctima. En esta ocasión, el joven decidió resistirse y no permitió que le robaran sus pertenencias.

Riña con arma blanca en Soplaviento Bolívar dejó como víctima fatal a Elvis Grau Parra de 30 años en la madrugada del 17 de diciembre de 2023 - crédito Archivo Infobae

“El mismo personaje me ataca, me hiere; pero esta vez opongo resistencia”, relató la víctima al mismo medio. Agregó que fue “terminando de subir el puente” que reincidió el atracador; además, la herida la recibió nuevamente en el mismo brazo que la primera vez.

La angustia del joven se intensifica por el temor de volver a encontrarse con el agresor, ya que afirma que el delincuente conoce sus rutinas y que no puede evitar tomar esta ruta, pues es la que lo conduce a hacer sus actividades diarias desde tempranas horas de la mañana.

La víctima expresó al noticiero que no está tranquilo luego de lo sucedido: “Lo que me preocupa es que esta persona, si me la vuelvo a encontrar, ya me ataque con sevicia”.

En su denuncia a Citytv, el joven relató que en la segunda ocasión fue testigo de la mirada indiferente de personas que presenciaron el hecho, quienes prefirieron salir a correr al ver la situación.

Con tres días de incapacidad y el impacto emocional de ser víctima de dos atracos consecutivos, el joven buscó ayuda en una estación de Policía. Sin embargo, dijo que no obtuvo una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades.