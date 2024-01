Actriz fue duramente criticada por hablar de amor propio y aparecer sin una gota de maquillaje

Sin embargo, la modelo fue blanco de críticas por parte de sus seguidores, quienes recordaron sus cirugías - crédito @sandramunoz20/Instagram

Sandra Muñoz fue una de las figuras que brilló en los 90 y 2000 en la televisión colombiana en programas como O todos en la cama, además, su exuberante figura era tema de conversación en los medios de comunicación. Sin embargo, la modelo decidió hacerse a un lado y comenzar su propio emprendimiento de vestidos de baño, continuando activa en las redes sociales.

Te puede interesar: Rifirrafe entre estudiantes de Los Andes y la Javeriana sobre cuál universidad es “mejor” genera indignación

Recientemente, Muñoz decidió compartir con sus seguidoras un video en el que habló del amor propio y se mostró al natural, sin una gota de maquillaje en su rostro. En el clip apareció luciendo nada más que un top gris, que dejaba al descubierto sus impresionantes atributos y un pequeño pantalón, dejando al descubierto su abdomen.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Llueven críticas a Karol G en la premier de Griselda por su nuevo look

“Estoy así, sin maquillaje, sin filtro, porque amo lo que soy, amo los cambios de la edad, porque amo y acepto mis 45 años y hoy las invito a ustedes a que se amen tal cual como son [...] Acepten los cambios de la edad, porque como un día tuvimos 20 años, hoy tenemos esta y mañana seremos unas abuelas”, dijo Muñoz en su publicación.

Sandra Muñoz una de las parejas de Martelo

Agregó que para poder asumir los cambios que vienen con la edad, era necesario reunirse con personas que vibren igual, que estén en la misma onda de aceptarse tal y como son. También aseguró que es consiente que se cuida, pero asume que ya es una señora, justo en ese momento contó que una de las imperfecciones que ha aprendido a aceptar fue la que le dejó una liposucción mal ejecutada, que dejó una fibrosis en la zona del cuerpo.

Te puede interesar: Julián Román habla del “tema tan oscuro” por el que no publica fotos con su novia

Sin embargo, la intervención de la modelo no fue bien recibida por varios de sus seguidores, quienes le recordaron que en el pasado, para mejorar su apariencia, se sometió a varias cirugías. Entre los comentarios que llamaron la atención en el clip, destacan: “Después de pasar por tanto cirujano se acepta como es, yo también aria lo mismo🤔🤔”; “cuando no les cabe una cirugía más, hablan así jajaja”; “hay necesidad de mostrar los senos todo el tiempo”; “y entonces las operaciones que tienes no importan”, entre otros.

Qué respondió a las críticas

Sandra Muñoz mostró su abdomen, siendo la parte del cuerpo que menos le gusta por una mala liposucción - crédito @sandramunoz20/Instagram

Recientemente, Sandra Muñoz habló con el programa Lo Sé Todo en el que se refirió a las críticas que recibe por su físico y hablar sobre el amor propio. Aseguró que algunos la amarán por lo que es, haciendo referencia a una mujer de 45 años con cirugías y salir a hablar de la naturalidad del cuerpo, mientras que “otros te odiarán”.

“Muchos te amarán por lo que eres, otros te odiarán por la misma razón. O sea, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo [...] Desafortunadamente, no todas las mujeres tienen empatía o corazón noble, no sé cómo se le llama. A mí realmente no me interesa lo que escriben en redes sociales”, añadió.

Por qué se retiró de la televisión

Según mencionó la modelo en una entrevista para la sección de entretenimiento del Canal RCN en 2019, tomó la decisión de alejarse de su carrera como modelo y actriz para enfocarse por completo en su vida personal y sus proyectos.

“Me fui en 2003 y volví entre el 2014 y 2015 a vivir de lleno en Colombia. Me retiré de los medios y del país porque me casé, tuve una bebé que hoy tiene 14 años y he estado dedicada a mis negocios, a mis hijos y en ese entonces a mi esposo. Desde los 14 o 15 estaba en el medio artístico y quería descansar un poquito y dedicarme 100 % a mis hijos”, afirmó la empresaria.