Por escándalo de una mujer, un vuelo de Bogotá-Medellín se retrasó por dos horas

Por escándalo de mujer, un vuelo de Bogotá-Medellín se retrasó - crédito Alcaldía de Bogotá y Avianca

En la tarde del martes 23 de enero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá se presentó un hecho de intolerancia por parte de una pasajera que puso en riesgo la operación aérea, lo que generó que decenas de viajeros se quedaran varados en la terminal aérea.

El hecho ocurrió durante el vuelo AV 9318 de Avianca, que cubría la ruta Bogotá-Medellín. La aeronave estaba próxima a despegar y retrasó su itinerario porque una mujer de 35 años hizo un escándalo hasta pedir que la bajaran del avión, de acuerdo con información revelada por la revista Semana.

Un testigo del suceso, Álvaro Vergel, reveló al medio mencionado los detalles del momento: “El avión fue abordado puntualmente, pero cuando íbamos saliendo y a punto de tomar la pista de despegue, de un momento a otro una señora empezó a timbrar fuertemente el botón de servicio de la azafata”.

El pasajero señaló que la tripulación le indicó que no podía ser atendida porque estaban próximos a despegar y podría poner en riesgo la seguridad del vuelo, sin embargo, la mujer siguió insistiendo hasta el punto de exigir que la bajaran de la aeronave.

Un hecho de intolerancia por parte de una pasajera hizo retrasar el vuelo por dos horas - crédito captura de pantalla

Según con el relato del testigo, la señora tuvo una reacción agresiva que se habría originado por no tolerar una situación con una menor de edad: “Dijo que ella se bajaba del avión porque no podía resistir una niña que estaba llorando mucho, que no aguantaba eso y que le molestaba”, expresó Vergel.

La situación se agravó porque a pesar de que las azafatas le mencionaron que no podían regresar el avión por instrucciones del piloto, la mujer amenazó a la tripulación de la aerolínea con acusarla de secuestro.

“Le dieron la opción de cambiarse de puesto; ella aceptó, pero después empezó a exigir nuevamente ser bajada del vuelo, todo porque el mismo se estaba demorando”, enfatizó el testigo.

Ante la negación de la señora por viajar, la aeronave tuvo que volver a la puerta de embargue donde la mujer fue bajada, y esperada por agente de la Policía Nacional para interrogarla. De esta manera, personal del aeropuerto El Dorado tuvieron que inspeccionar el avión por el miedo de que la mujer hubiese dejado algún tipo de artefacto.

Es así que luego de dos horas de retraso, el vuelo de Avianca despegó y llegó con normalidad en Medellín. “Después de toda la requisa que hizo Avianca con el personal, el avión salió sobre las 4:30 de la tarde, dos horas después”, finalzó el testigo a la revista.

Pasajero hizo retrasar vuelo con ruta de Bog´ta-Medellín - crédito Presidencia.

