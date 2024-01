Polo Polo amenazó con “armar un paro ni el berraco” si hay nueva reforma tributaria

El representante comentó las declaraciones del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo sobre cobrarle más dinero a las empresas - crédito @MiguelPoloP/X

Las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre una nueva reforma tributaria en la que sean los empresarios los que más aporten enfureció al representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo, que se despachó contra el Gobierno de Gustavo Petro con un memorial de agravios en el que le recuerda al ministro que si no hay más recursos es porque ha sido el Ejecutivo el que “se ha mecatiado” el presupuesto de la Nación.

En un video en X, el representante Polo Polo, además de llamar sinvergüenza al ministro Jaramillo y al resto del Gobierno nacional, también le pidió al pueblo colombiano, que si se presenta una nueva reforma tributaria se debe “armar un paro ni el berraco”.

El ministro de Salud dijo que deberán ser los empresarios los que paguen, con una nueva reforma tributaria, los recursos que faltan para sostener el sistema de salud y lal reforma que plantea el Gobierno Pertro - crédito Carlos Ortega/EFE

Hay que recordar que el ministro Jaramillo, el 22 de enero de 2024, en la Universidad Industrial de Santander, dijo que este ha sido el Gobierno que más recursos ha destinado a la salud, pero que los cerca de $92,2 billones que tiene el sector en el presupuesto general de la Nación no son suficiente, por lo que reparó en la necesidad de hacer una nueva reforma tributaria, en la que sean las empresas las que tengan que pagar más.

“Hagamos la reforma tributaria y que los empresarios paguen la plata que dejaron de pagar. Que los que más tienen, más ponen y conseguimos el problema si es de dinero. Y hacemos una reforma justa y equitativa, no tenemos más dinero, no hay gobierno que no haya hecho un esfuerzo más grande”.

Estas palabras, que disgustaron al representante Polo Polo, le sirvieron de caballo de batalla para despacharse contra el Gobierno nacional y el derroche que ha caracterizado, a su juicio, la administración de Gustavo Petro: “Este sinvergüenza que ustedes acaban de ver aquí es el ministro de Salud del nefasto Gobierno de Gustavo Petro. Hoy, descaradamente y sin sonrojarse, nos dice a nosotros, el pueblo colombiano que no hay más plata y que por eso hay que tramitar otra reforma tributaria. Señor Guillermo, no sea tan cínico”.

Miguel Polo Polo dijo que hay que convocar un paro nacional si el Gobierno Petro insiste en una nueva reforma tributaria - crédito - Álvaro Tavera/Colprensa

Enseguida, enumeró la millonada que han costado los viajes al exterior del presidente, la creación del Ministerio de la Igualdad, del que dijo es solo un capricho de la vicepresidenta Francia Márquez y recordó cómo la primera dama, Verónica Alcocer, gasta a manos llenas el erario en maquillistas y asesores.

“No hay más plata porque su nefasto Gobierno se ha mecatiado todo el presupuesto general de la Nación, ¿en qué? En 500.000 millones de pesos para creación del Ministerio de la Igualdad, que es un capricho de la señora Francia Márquez, que no va a servir para nada; los más de 20.000 millones de pesos que nos han costado los 600 viajes al extranjero del señor Gustavo Petro, que viajado más al extranjero que a La Guajira y al Chocó; en los 1.000 millones de pesos que nos ha costado el maquillaje, el estilista y los asesores de la señora primera dama de la Nación, Verónica Alcocer; y sin contar los viajes en helicóptero de la señora Francia Márquez”.

El llamado a un paro “ni el berraco”

Luego de sus cáusticas críticas, el representante le recordó a la ciudadanía que el presidente Gustavo Petro prometió, para hacerse elegir, que serían los más ricos de Colombia quienes más pagarían impuestos, para después señalar que una vez en el poder, Petro decidió fue subirle los impuestos a los más pobres y subir la gasolina —ajustes que se hicieron, vale advertir, para subsanar el hueco de varias decenas de billones de pesos que había en el fondo para la estabilización de precios de los combustibles que dejó el gobierno anterior—.

“¡Ojo! ¡Mucho ojo, Colombia! Porque así fue que llegó al poder el mitómano de Gustavo Petro, prometiendo que la reforma tributaria la iban a pagar los 4.000 ricos, y apenas subió a la Presidencia, lo que hizo fue subirle los impuestos de la comida a las personas más pobres y aumentar el precio de la gasolina. Los empresarios no aguantan más, son ellos quienes tienen toda la carga fiscal del Estado: pagan nómina, generan riqueza, generan empleos, mientras ustedes, los sinvergüenzas de la izquierda, petristas, nunca han abierto ni siquiera una tienda de barrio o han generado un empleo. ¡Descarados!”

Por esto le pidió a los colombianos estar atentos y que si el Gobierno busca presentar una nueva reforma tributaria, que se vuelquen a las calles, pues “hay que armar un paro ni el berraco”.

“Hago un llamado a todo el pueblo colombiano: no nos podemos dejar clavar. Si esta gente propone nuevamente otra reforma tributaria, hay que armar un paro ni el berraco, pero no podemos seguir permitiendo que hagan con nuestro país como se les venga en gana”.