Pierre García se declaró inocente y le envió mensaje a Gustavo Petro: “Sin conocer nada, me condenó”

Pierre García señaló ser inocente de presunta corrupción dentro del escándalo de las Marionetas que le atribuye la Fiscalía

Luego de que la Fiscalía cuestionara la comparecencia de Pierre García ante las autoridades, hizo presencia en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en su contra. El exfuncionario del Gobierno de Iván Duque le solicitó a la juez permitirle defenderse en libertad, negó los delitos atribuidos y se refirió al presidente Gustavo Petro.

La defensa del exdirector del DPS encabezada por el abogado Leonardo Calvete intervino en la audiencia para señalar que su cliente es inocente, debatir las pruebas reveladas por la Fiscalía en la imputación, con el fin de que no sea cobijado con medida de aseguramiento.

Al inicio de la diligencia, en la que se espera que la juez decida si deja en libertad a García Jacques, el exfuncionario tomó la palabra. “Vengo a usted a reafirmar que rechazo categóricamente las imputaciones de la Fiscalía y que soy inocente de todo señalamiento”, afirmó.

Pierre García participó de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento - crédito captura de pantalla

El exdirector del DPS aseguró que las pruebas en su contra se basan en un testimonio falso de un delincuente confeso y que la teoría de la Fiscalía son “meras inferencias”, para señalarlo como determinador de una red de corrupción en alianza con senadores y otras personas.

“Para mí es inaudito que se me acuse de un entramado de corrupción de miles de millones de pesos cuando la evidencia que reposa en el expediente y las pruebas que aportará mi defensa demuestran que no se perdió un solo peso del Presupuesto General de la Nación”, señaló.

García Jacquier aseguró ante la juez que acudía para defender su nombre, honra y libertad. Según él, no se le pueden atribuir hechos de corrupción porque no se ejecutaron recursos en los mismos.

“No solo el convenio firmado por el DPS tuvo 0% de ejecución y no hubo ningún anticipo, sino que, cuando me correspondió ser director encargado de Prosperidad Social, se aplicaron las medidas que llevaron a que no se diera prórroga al convenio, es decir, que se diera por terminado el convenio con Proyecta, entidad de Gobernación del Quindío, sin ningún perjuicio para Prosperidad Social o la nación”, sostuvo el exfuncionario.

El exdirector del DPS recordó a su padre en medio de la audiencia para sostener que su familia había sido víctima de falsos testigos. El senador Carlos García Orjuela fue señalado de tener vínculos con las autodefensas del Tolima en 2009, pero fue declarado inocente y la Fiscalía tuvo que pedirle perdón.

“Señoría, vengo de una familia que ha padecido las arbitrariedades que comete la Fiscalía y la instrumentación de los falsos testigos. Mi padre fue detenido preventivamente durante 27 meses para luego ser absuelto por la Corte Suprema de Justicia”, dijo García Jacquier.

En su última semana de Gobierno, el presidente Iván Duque decidió otorgarle la orden al mérito a Pierre García, acusado de corrupción - crédito Facebook Pierre García

Así mismo, el procesado cuestionó la actuación del ente acusador y señaló que solo hasta esta audiencia se le permitió defenderse. “La Fiscalía ya me ha causado un gran daño en actuaciones desleales en la investigación y falsedades de tal magnitud que se ha vuelto un escándalo nacional, un proceso que apenas inicia, pero que ha logrado tal notoriedad que incluso el presidente de la República sin conocer nada sobre este asunto ya me condenó por adelantado”, afirmó García.

“El mismo presidente que reclama un debido proceso pa’ su hijo ante la misma Fiscalía. Su señoría, ruego, usted me conceda el derecho para defenderme en libertad y poder así defender plenamente mis derechos en un proceso, donde tanto investigador como el jefe del Ejecutivo desconocen el valor del debido proceso y que no he sido vencido en juicio”, agregó el exdirector del DPS.

Pierre García se encuentra fuera del país, por lo que la Fiscalía había solicitado circular de Interpol en su contra con el objetivo de que sea detenido y deportado para que comparezca antes las autoridades.