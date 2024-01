Ariel Ávila espera que Jota Pe Hernández pida perdón a la familia de Piedad Córdoba por mensaje después de su muerte

El senador Ariel Ávila | Crédito: archivo particular

En una entrevista con la emisora colombiana W Radio, el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, admitió mantener una buena relación con el senador Jota Pe Hernández y ser testigo de la hostilidad con la que la exsenadora Piedad Córdoba trató a este último.

“Él tuvo muy mala relación con la senadora Piedad Córdoba y yo estaba en uno de los momentos en que ella fue muy agresiva con él”, afirmó Ávila para ese medio de comunicación.

Sin embargo, a pesar de su cercanía con Hernández, el senador Ávila expresó su desacuerdo con los comentarios de JotaPe después del fallecimiento de Córdoba.

“El tema del senador Jota Pe está tomando unas dimensiones que yo no había visto. El Comité de Ética se va a pronunciar para analizar la actuación, ¿cómo decidirá? No sé. Yo esperaría que el senador Jota Pe se pronunciara y dijera que fue desafortunado”, aseguró Ávila en la W Radio.

Jota Pe Hernández difundió un video en el que afirmaba no poder ser hipócrita y desearle que descansara en paz, ya que, según él, “acababa de morir una de las peores personas”.

Ariel Ávila reveló que se acercó a la familia de la excongresista Piedad Córdoba para disculparse por las expresiones de Jota Pe Hernández.

“Sí fue muy desafortunado, yo esperaría que él recapacitara, que él pidiera perdón a la familia y mirar para adelante, pero si no, claro el Comité de Ética tiene que actuar, aquí hay unos mínimos que tenemos que tener los seres humanos, imagínense ponerse uno a pelear con un muerto, eso sí me parece complicado, muy difícil”, afirmó Ariel Ávila.

María Fernanda Cabal aseguró que Piedad Córdoba fue hipócrita y no fue ejemplo para nadie

María Fernanda Cabal bajó de la nube a todos los que han estado exaltando la presencia de Piedad Córdoba en vida, dejando claro que no es un ejemplo y que además de ser una persona que influyó en temas delictivos con grandes grupos criminales, siempre ha sido hábil para convencer a los demás y una hipócrita con los integrantes de su misma bancada política.

La senadora del Centro Democrático habló con La W Radio sobre todo lo que vivió cercano, directa o indirectamente con la fallecida representante de la izquierda y el progresismo colombiano y latinoamericano. En sus palabras, aseguró que no era una “Persona confiable”.

María Fernanda Cabal puso varios ejemplos para definir a Piedad Córdoba y quitarle el concepto de ser una buena pieza para el país, cuando en realidad ha participado de diferentes escenarios que han puesto en una posición difícil al país o que simplemente tiene una gran repercusión en el mundillo político de Colombia.

Sobre lo buena persona que muchas personas dicen que es, también aseguró que es mentira porque ella aportó a los grupos criminales en su momento: “Prácticamente, se convirtió en cómplice de la criminalidad y se lo digo con convicción porque he hablado con hijos Betancourt. Una vez que hicimos un evento en el Congreso de secuestrados y me dijeron: qué dolor, porque para ella nosotros éramos mercancía de intercambio; entonces sí, las condolencias, obviamente uno a la familia se supone que lo quiere, pero ella no es ejemplo de vida”.

Y es que además habló sobre el auge de Hugo Chávez en Venezuela y como lo supo aprovechar para su propio beneficio: “Ese ejemplo de ser hábil, de pronto lograr escalar de usar amistades como las de Chávez, de enamorar a Hugo Chávez y después permanecer en esa oligarquía del régimen heredero, que es el de maduro, pero eso no es un ejemplo a seguir”, señaló la senadora del Centro Democrático.