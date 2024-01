“Me iban a pegar un tiro si hablaba”: turistas fueron víctimas de paseo millonario

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó que en lo corrido de 2024, han sido reportados 5 casos similares, en lo que las víctimas son abandonadas en inmediaciones del salto de Tequendama - crédito Colprensa

Dos personas, un turista griego y una colombiana residente en Alemania, quienes llegaron a Colombia a pasar vacaciones, tomaron un taxi desde la zona T, en el norte de Bogotá, luego de abordar el vehículo, dos hombres armados intimidaron a los pasajeros, a quienes los obligaron a acercarse por cajeros automáticos con el fin de desocupar sus cuentas. Las autoridades encontraron en flagrancia a los tres delincuentes mientras se movilizaban por la zona aledaña al salto del Tequendama.

La captura fue llevada a cabo por uniformados de la Policía de Soacha, que en ese momento estaban realizando controles de prevención a conductores cerca del peaje nuevo salto. Los miembros de las autoridades detectaron que algo no andaba bien en el taxi y le ordenaron que se detuviera, indicación que los delincuentes no acataron y se dieron a la huida.

Según señaló El Espectador, el operativo de captura fue realizado en la autopista Sur con calle 6, cerca del barrio El Altico en la comuna 6 de Soacha, donde las fuerzas de seguridad lograron la intercepción de un vehículo y la captura de tres individuos acusados del secuestro exprés. Los sujetos fueron detenidos en flagrancia tras ser señalados por las víctimas de haberlos amenazado de muerte y despojado de sus pertenencias, además de obligarlos a retirar dinero de varios cajeros automáticos. El incidente tuvo lugar después de que los turistas abordaron un vehículo de servicio público en el norte de Bogotá.

La mujer habló con Noticias Caracol sobre los momentos de pánico que vivió con su novio; “Yo sentía como un arma, literalmente me amenazaron con que me iban a pegar un tiro si hablaba, si era muy bullosa. A mi novio también le dijeron lo mismo”, manifestó la mujer.

Las víctimas relataron que los delincuentes, los obligaron a retirar dinero de cajeros automáticos. En total, les hurtaron 5.000 euros - crédito Colprensa

Agresiones y hurto de dinero

La que comenzó como una noche de ocio en el norte de la capital, terminó en pesadilla por cuenta de los tres delincuentes que aprovecharon su oportunidad para hacer el paseo millonario a los turistas, quienes no contentos con intimidar a sus víctimas, también los golpearon y obligaron a darles las claves bancarias para hacer retiros.

“Nos agacharon la cabeza, a mí me golpearon en la cabeza, a él también lo golpearon. Me sacaron todo del bolso, el celular, sacaron todas las tarjetas y en mis tarjetas, gracias a Dios, no tenía mucho dinero, pero nos decían que si no les dábamos la plata nos iban a matar”, subrayó la joven colombiana a Noticias Caracol.

A la que los tres sujetos armados doblegaban a sus víctimas en el interior del vehículo, un cuarto hombre, que iba en una moto, era el encargado de hacer los retiros de dinero en varios cajeros de la ciudad. Grababa las transacciones para enviárselas a sus cómplices y avisar si se podía o no hacer las transacciones.

La ciudadana agregó que los sujetos “retiraron dos mil euros, pero querían más porque le vieron mucho dinero en su tarjeta, pero como los bancos extranjeros tienen límites, envío otros 1.000, retiraron los 1.000 y después pidieron más. Posteriormente, envío entre 600 y 800 euros más, y también lo retiraron. Y a mí me sacaron más o menos unos 100 euros”.

Este es el taxi en donde los tres delincuentes se valieron para hacer el paseo millonario a los dos turistas - crédito Policía Metropolitana de Soacha

El robo ascendió a 5.000 euros

El coronel Edwin Correa, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, informó al medio citado, que los individuos se apoderaron de cerca de 5.000 euros. La alerta se dio cuando un vehículo de servicio público ignoró la señal de alto de las autoridades en retén, desencadenando una inmediata reacción que incluyó el plan candado y culminó con la aprehensión en flagrancia de los tres implicados.

Asimismo, el coronel indicó que este tipo de casos se han reportado con más frecuencia en Soacha en lo corrido de 2024.

“Ya se nos habían presentado cuatro casos con la misma modalidad de que las personas eran abordadas en la ciudad de Bogotá y finalmente, después de retirarles el dinero en los diferentes establecimientos, resultaban acá en las inmediaciones de la jurisdicción, especialmente hacia el Salto del Tequendama”.

También subrayó que dados los recientes casos de paseo millonario “hemos iniciado un trabajo juicioso, articulado con la Policía Metropolitana de Bogotá, con el propósito de establecer horarios, sitios, un trabajo juicioso de análisis de cámaras de seguridad. Así fue como nosotros ubicamos diferentes puntos de la ciudad, diferentes puntos de control, tanto para el ingreso a la ciudad como puntos de fuga, y en uno de estos puestos de control”.

Finalmente, el coronel, confirmó que las tres personas capturadas por este paseo millonario deberán responder por los delitos de secuestro y hurto calificado y agravado.