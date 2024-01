Margarita Rosa de Francisco criticó aumento que afectaría el bolsillo de los colombianos y le llovieron críticas

Margarita Rosa de Francisco despertó la rabia de sus seguidores al sugerir irónicamente que aumentará el predial de su apartamento - crédito @Margaritarosadf/X

Sin lugar a duda, Margarita Rosa de Francisco es una de las figuras públicas que despierta amores y odios entre sus seguidores. En repetidas ocasiones, la presentadora ha sido blanco de críticas por el apoyo que ha expresado por el presidente Gustavo Petro.

En enero de 2024, el Departamento Nacional de Planeación dio a conocer el decreto 2311 de 2023, con el que se determinan los topes en los aumentos que tendría el impuesto predial para el año en curso. Este aclara que los avalúos catastrales serán establecidos a través de procesos de formación o actualización catastral, pero que los incrementos no serían aplicables a la capital del país.

El domingo 21 de enero, Margarita Rosa de Francisco se pronunció irónicamente en su cuenta de X (antes Twitter), sobre el aumento que tendría el predial para 2024. Esto sorprendió a sus seguidores, ya que la vallecaucana aseguró que era una “injusticia”.

La irónica interacción de Margarita Rosa de Francisco que despertó la ira entre sus seguidores - crédito @Margaritarosadf/X

“Me van a subir el impuesto predial, mientras baja el precio de los huevos. Qué injusticia conmigo”, fue el mensaje que escribió la también escritora, que recibió cientos de respuestas de algunos de sus haters.

Los seguidores de Margarita Rosa no dudaron en reaccionar, ya que algunos le recordaron que desde hace tiempo decidió pagar sus impuestos en los Estados Unidos. Otros más arriesgados se pronunciaron con mensajes como: “De pronto te parece que los huevos están bajando en Miami, porque te cuento que en Bogotá no”; “ay Margarita, si tu hermana no hubiera aceptado ese puesto en el gobierno, pensaría que este tuit lo haces desinteresadamente”, entre otros.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido recientemente centro de atención tras oficializar el decreto que regula el aumento del impuesto predial, lo que impactará económicamente a una amplia población en Colombia.

Esto dijo la Procuraduría al respecto

Al respecto del decreto que aumentaría el impuesto predial, la procuradora Margarita Cabello recalcó que no se deben realizar los incrementos en esta materia, porque se deben hacer los estudios necesarios para realizar el ajuste, pues el avalúo catastral está desactualizado, así que se establecería un incremento sobre predios que no se sabe “cómo están”.

“El avalúo catastral sobre los predios del país, sean rurales u urbanos, no se ha aumentado como debe hacerse por disposición legal año tras año, porque el Estado ha sido ineficiente, los municipios han sido ineficientes, y no pueden ahora cargarle a los ciudadanos el pago de un impuesto predial alto con fundamento de un incremento al avalúo catastral automático sobre predios que no sabemos hoy cómo están”, indicó Cabello en rueda de prensa.

Aumento del impuesto predial no afectaría a la capital del país, pero si al resto del territorio colombiano - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El documento, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y revelado por RCN Radio, indica que aquellos predios no formados y no actualizados en 2023, se verán obligados a asumir un ajuste del 4,51%. Mientras que los predios rurales dedicados a actividades económicas agropecuarias o relacionadas, que no hayan sido actualizados durante el 2023, tendrían un incremento del 2,55%.

La medida impactará a casi todo el territorio colombiano, a excepción de Bogotá, donde dichos ajustes estarán sujetos al previo concepto del Consejo de Política Económica y Social (Conpes) de la Secretaría Distrital de Planeación, ajustándose anualmente conforme a los índices de valoración inmobiliaria urbana y rural.

De otro lado, los incrementos fueron calculados gracias a los datos entregados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y el Índice de Valoración Predial, que corresponde al 4,51% para 2023; de igual manera se tuvo en cuenta las decisiones del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).