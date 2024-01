Juegos Panamericanos 2027: Panam Sports solicitó a Colombia parar la injerencia política para recuperar la sede

Las acciones del presidente Gustavo Petro para salvar los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027, serían sancionadas por el Comité Olímpico Internacional - crédito Colprensa

Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, se volvió a referir a las posibilidades de que Colombia recupere para Barranquilla la sede de los Juegos Panamericanos 2027.

Te puede interesar: Colombia ya conoce la fecha límite para recuperar la sede de los Juegos Panamericanos 2027

El dirigente se refirió a la reciente charla que tuvo con Never Ilic, presidente de Panam Sports, en la que este expuso su malestar por la intervención política que adelantaba el Gobierno con el fin de volver a ser sede del segundo evento deportivo más importante para la región.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Panam Sport le envió dura carta a Gustavo Petro: recuperar la sede de los Juegos Panamericanos 2027 es casi imposible

“Son reglas del olimpismo, no se acepta nada del Gobierno. Neven Ilic nos indicó que no quería injerencias, pero lo que hizo el Gobierno fue persuadir a los demás gobiernos. En ningún momento tuvo injerencias (...) Ilic me dijo que no estaba de acuerdo con eso, por lo que yo hablé con el canciller para que pararan toda esa avanzada y así lo hicieron”, dijo Solano en una entrevista con Blu Radio.

Esta solicitud dificultaría aún más la tarea de Colombia para que se le reasigne la sede, a la que ya Asunción, Paraguay y Lima, Perú formalizaron su candidatura. El desenlace de la historia se conocería después del 30 de enero, fecha límite que dio Panam Sports para la recepción de peticiones. Pese a esto, el presidente del Comité no pierde la esperanza a que el ente organizador reverse su decisión:

Te puede interesar: El Comité Olímpico respondió a Gustavo Petro por su “inoportuno” comentario sobre los Juegos Panamericanos 2027

“Solicitamos una asamblea extraordinaria, porque fue ella la que ratificó la sede para Barranquilla. El comité ejecutivo no se va a echar para tras, pues la carta es contundente. Si nos dan la oportunidad de convocarla es la última esperanza”