Ministro de Salud aseguró que empresas no están pasando datos “confiables” por incremento de UPC

El ministro de Salud de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que las empresas no proporcionan datos confiables, en relación con el incremento del IPC - crédito Carlos Ortega / EFE

Durante una rueda de prensa realizada el miércoles 17 de enero, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentó los criterios que se tuvieron en cuenta para fijar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2024, que se estableció el 30 de diciembre de 2023, y con el que el gremio de los empresarios no estuvieron de acuerdo.

El ministro Jaramillo también se refirió a la petición que hicieron desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), para hacer un reajuste en la UPC.

Hay que recordar que el 5 de enero de 2024, la Andi, además de advertir que el incremento en la UPC debe ajustarse a las necesidades reales del sector, solicitaron que se revise para que “responda a la situación actual de insuficiencia y que haga reales análisis prospectivos de las inclusiones, a fin de que el ajuste se fundamente en un cálculo técnico y completo que garantice que la UPC para 2024 sea suficiente para cubrir las obligaciones del Estado con los pacientes, en concordancia con los múltiples análisis técnicos realizados por las universidades y centros de investigación”.

También advirtieron que “de una asignación suficiente de recursos depende el debido funcionamiento del sistema de salud y la garantía de protección del derecho fundamental a la salud y la vida para la población colombiana, los pacientes y sus familias”, indicó la Andi en un comunicado emitido el 5 de enero.

La respuesta del ministro de Salud

El ministro se refirió al interés de las empresas en fijar la UPC, pero resaltó que estas no presentan datos confiables: “Piden mucho la UPC, pero las empresas no pasan los datos confiables”, según reseñó La República.

“Lo grave de todo esto es que estas empresas no dan datos. ¿Cómo es posible que unas empresas que recibieron el año pasado 83 billones de pesos no suministren datos? De las 28 empresas, solo 4 dan datos confiables”, añadió el ministro.

Jaramillo también se refirió a la remodelación de los centros y servicios de salud en el país y aseguró que en muchas de las regiones no gobiernan sus “amigos” sino partidos opositores:

“Tenemos que decirnos las verdades. Llegamos al Gobierno, pero no podemos gobernar con nuestros amigos, compañeros y personas que quieren el cambio, y lo que tenemos que gobernar es con los que perdieron. La gran mayoría de la administración pública hoy en los territorios y en el Gobierno nacional están en manos de otros partidos, el Gobierno en la junta directiva de la Nueva EPS puso fundamentalmente técnicos”

También se pronunció sobre si las EPS están politizadas: “A nosotros sí nos cuestionan de qué vamos a hacer política. Yo voy a decirlo claramente, en Popayán me dijeron: «ah no, es que eso lo tiene hace mucho tiempo la Seccional de...» y le puedo dar nombres. En mi departamento del Tolima a nombre de quien han estado todos los de las seccionales de la Nueva EPS, con mucho gusto. A mí no me vienen a atemorizar los órganos de control”.

Según el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el Gobierno busca igualdad en el servicio subsidiado y contributivo de salud - crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

El jefe de la cartera de Salud enfatizó en que el Gobierno de Gustavo Petro busca la igualdad en la prestación del servicio, debido a que gran parte del sistema es financiado con impuestos de los colombianos: “Si el sistema, casi en un 80%, se está pagando con los impuestos de los colombianos, por qué tenemos que tener diferencia entre los que tienen y los que no tienen trabajo, queremos que no haya diferencia entre subsidiados y contributivos”.

Asimismo, dijo que la salud llegará a los rincones más apartados del país, que son los lugares en donde, según Jaramillo, menos se gasta en salud: “En las zonas más dispersas y vulnerables del país, es donde menos se gasta en salud... Esta situación la tenemos que corregir, por eso estamos disponiendo llevar los recursos a esas zonas”.