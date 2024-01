Francisco Barbosa estalló contra Carlos Pizarro, exguerrillero y padre de María José Pizarro

La senadora María José Pizarro aseguró que el M-19 fue ejemplo de un proceso de paz exitoso y Francisco Barbosa arremetió contra su padre, Carlos Pizarro - crédito Colprensa/Infobae

La guerrilla del M-19, que integró el presidente Gustavo Petro, nació el 17 de enero de 1974, hace 50 años, cuando algunos de sus miembros hurtaron la espada de Simón Bolívar, que estaba custodiada en la casa-museo Quinta de Bolívar, en Bogotá. A los ojos del primer mandatario, el histórico hecho fue una “recuperación”, y no un robo, y entonces volvió a generarse un debate sobre el caso en redes.

Te puede interesar: Así se registró el robo de la espada de Bolívar por parte del M-19 hace 50 años

Por eso, María José Pizarro, congresista del Pacto Histórico e hija de Carlos Pizarro, exintegrante del M-19 y excandidato presidencial asesinado en 1990, se unió a la discusión, defendiendo a la extinta guerrilla. Su comentario surgió como respuesta a un trino de la periodista y directora de la revista Semana, Vicky Dávila, en el que se fue lanza en ristre contra el presidente Petro por insistir en que la espada fue recuperada.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: María José Pizarro, sin pelos en la lengua, defendió la paz del M-19: “No heredamos el odio”

“Ya está claro que el M-19 se robó la espada de Bolívar hace 50 años. Ya está claro que no fue una “recuperación” como dice el ministerio de Cultura. Ya está claro que en el Gobierno Petro quieren cambiar la historia y lavarle la cara al grupo terrorista tratando de borrar sus acciones delictivas. Una ofensa a los colombianos. Ya está claro que nadie cree semejante exabrupto”, fueron las palabras de Vicky Dávila.

Las acusaciones de Francisco Barbosa

Así las cosas, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, no se quedó atrás y dio a conocer su posición sobre el M-19, específicamente, sobre el padre de la senadora. En un trino, lo acusó de varios delitos y lo tildó de “criminal”.

Te puede interesar: El M-19 celebrará los 50 años de la “recuperación” de la espada de Bolívar con el apoyo del Ministerio de Cultura

“Carlos Pizarro fue un delincuente que violó la ley y la Constitución. Perpetrador de asesinatos, secuestros y robos. Fue un criminal, y en la historia de nuestro país escrito está: CRIMINAL!”, escribió el fiscal en su cuenta de X (antes Twitter).

Francisco Barbosa aseguró que Carlos Pizarro, padre de la congresista María José Pizarro, es un criminal - crédito @FGFBarbosa/X

La congresista ha defendido a su padre y al extinto grupo armado en múltiples ocasiones, asegurando que fueron ejemplo de buena voluntad, lo que permitió llevar a cabo un proceso de paz con el Estado, que terminó con éxito. Sin embargo, Carlos Pizarro fue asesinado al mes siguiente de la firma del acuerdo.

El asesinato de Carlos Pizarro

De acuerdo con Señal Memoria, Pizarro hizo parte de los espacios de negociación que se adelantaron. Estuvo presente en el primer pacto de cese al fuego, que se hizo en agosto de 1984, cuando Belisario Betancur era presidente (1982-1986). También estuvo en la firma de una declaración conjunta en 1989, luego de que iniciaran las negociaciones de paz con el Gobierno de Virgilio Barco (1986-1990).

En marzo de 1990, decidió lanzarse como candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Partido Alianza Democrática M-19 y, aunque consiguió más de 70.000 votos a favor, no ganó. Eso no fue impedimento para que después llegara a rellenar la lista de aspirantes a la presidencia de Colombia. Sin embargo, no pudo competir en los comicios.

María José Pizarro asegura que el asesinato de su padre Carlos Pizarro ha quedo en la impunidad - crédito @PizarroMariaJo/X

El 26 de abril de 1990 fue asesinado en un avión que iba rumbo a Barranquilla. En ese momento estaba custodiado por escoltas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) pero, a pesar de eso, un joven que salió del baño del avión pudo dispararle sin problema.

De acuerdo con su hija María José Pizarro, su caso ha permanecido en la impunidad, a pesar de que Carlos Castaño, máximo líder del extinto grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se atribuyó el magnicidio. Sin embargo, la persona que disparó contra Carlos Pizarro, identificada como Gerardo Gutiérrez Maya, no enfrentó nunca a la justicia porque un miembro del DAS lo mató, a pesar de que, al parecer, iba a entregarse.

Adicionalmente, han surgido cuestionamientos alrededor de la presunta participación de exagentes del DAS en el crimen. Jaime Ernesto Gómez Muñoz, uno de los funcionarios que tenía que cuidar al excandidato, fue capturado, pero, posteriormente, quedó en libertad por vencimiento de términos.