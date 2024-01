Once Caldas le sacó plata a sus hinchas con la Liga Femenina: así fue el engaño con los abonos

Once Caldas no jugará la Liga Femenina 2024, pese a incluirla en la venta de abonos para la temporada - crédito Once Caldas DAF

Once Caldas no empezó de la mejor manera la temporada 2024 porque siente la presión por destacar en la Liga BetPlay, escapar del descenso que lo amenaza desde 2022, y ahora por la polémica con el proyecto de participar en la Liga Femenina, debido a que le Dimayor confirmó que el club ya no disputará el certamen.

Te puede interesar: Gobierno Petro le falló a la Liga Femenina: qué pasó con los 8.000 millones de pesos para el torneo

Pese a que el Blanco Blanco fue uno de los conjuntos que mostró interés en el campeonato profesional y tuvo un equipo jugando en el torneo internacional (todo apuntaba a que sería inscrito), finalmente no apareció entre los participantes. Incluso, había vendido abonos para dichos partidos.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Fortaleza ganó y le metió presión al Deportivo Cali en el descenso: así va la tabla del promedio

Por el momento, queda por conocerse la respuesta del Once Caldas a lo que ocurrirá con la promoción de los partidos de la Liga Femenina, que significa un nuevo golpe a una afición que se siente decepcionada por las malas campañas del club en la rama masculina.

Esa “platica” en Once Caldas se perdió

La rueda de prensa del 17 de enero en la sede de la Dimayor, en Bogotá, fue decepcionante para los hinchas del Once Caldas porque se anunció que el equipo, que armó el proyecto para participar, finalmente no fue tenido en cuenta, porque no formalizó su intención.

Te puede interesar: Dayro Moreno quiere ser el máximo goleador histórico del FPC: cuántos goles le faltan para ser el primero

Lo peor de todo es que el Blanco Blanco había anunciado oficialmente que jugaría en ese certamen desde el 20 de diciembre de 2023, cuando publicó en su plan de abonos para el primer semestre que se venderían entradas para la primera fase del campeonato profesional.

Once Caldas promocionaba su participación en la Liga Femenina para vender sus abonos, pese a que no hará parte del torneo - crédito Once Caldas DAF

Entre el 20 de diciembre y el 15 de enero se vendieron los abonos a través de la empresa TuBoleta, aunque no había mucha afluencia de público en las taquillas del estadio Palogrande y varios hinchas mostraron su indignación porque los beneficios eran mínimos y la mala campaña de 2023 desilusionó a la mayoría.

Sin embargo, la duda que queda en el aire es qué pasará con las personas que compraron el abono y esperaban al Once Caldas en la Liga Femenina, ya que los precios iban desde los 103.875 pesos hasta los $695.511 pesos, sumado al valor del servicio en la entidad encargada para la distribución.

Estos fueron algunos de los precios en los abonos para los partidos de Once Caldas en el primer semestre de 2024, incluidos los juegos de la Liga Femenina - crédito TuBoleta

Mientras tanto, el cuadro manizaleño , que celebra sus 63 años de fundación el 17 de enero, recibió varios mensajes por parte de Conmebol, la Dimayor y otros conjuntos, aunque parece ser un festejo deslucido y sin tanto brillo por los retos que se vienen en 2024, empezando mal por su ausencia en el fútbol femenino.

Sin equipo femenino, ni fútbol, ni uniforme

Si lo ocurrido con el fútbol femenino causó indignación entre los hinchas del Once Caldas, el encuentro amistoso ante Alianza Lima en la capital peruana, el 15 de enero, dejó más tristezas porque el equipo no solo jugó mal, sino que tampoco tuvo su uniforme.

Para empezar, en el encuentro no fue posible que usara su vestimenta tradicional, debido a que el rival tenía una camiseta con colores blanco y azul, y a falta de una casaca alternativa, usó la de entrenamiento, que era roja, pero con los dorsales muy pequeños y difíciles de ver para los medios de comunicación.

Once Caldas perdió 2-0 ante Alianza Lima en un amistoso con una camiseta de entrenamiento - crédito Once Caldas DAF

Sumado a eso, el Blanco Blanco, que es dirigido por Hernán Darío Herrera perdió 2-0 con varias críticas por su juego, como la del periodista Mario César Otálvaro, en declaraciones recogidas por el diario La Patria: “Nada para resaltar, dominado por Alianza Lima, sin hombres destacados, exceptuando los porteros, con los mismos problemas ofensivos del pasado, y una presentación floja, más allá de que sea el primer partido del año. Preocupante”.

Jhon Jairo Vásquez, miembro de la barra brava Holocausto Norte que asistió al partido en Lima, también señaló que el club parecía “aficionado” por la diferencia en el nivel con su rival: “Ganaban el balón con demasiada facilidad, solo con la diferencia física, sin desbordar en talento. Veremos un equipo de jóvenes al que, ojalá, les sobren ganas y hambre de triunfos. A los hinchas nos espera un torneo más de sufrimiento que, ojalá, algún día termine. La historia es nuestra”.