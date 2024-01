Koral Costa no se quedó callada y le respondió a seguidora que la cuestionó por el amor propio

La creadora de contenido explicó por qué ahora siente la autoridad de hablar de este tipo de temas con los cambios que ha experimentado - crédito @masrechismes/Instagram

A mediados de 2023, la creadora de contenido conocida como Koral Costa contó a sus seguidores los retoques estéticos que se había realizado en el rostro. Sumado a esto, la esposa de Omar Murillo reveló que cuando era muy joven decidió inyectarse biopolímeros en sus labios en un lugar que gozaba de poca credibilidad.

“Me metí en una casa, en una habitación, fue horrible mira yo tenía 20 años y a esa edad uno es muy loquito, uno es muy inconsciente de las emociones (…) me metí en una habitación donde había una mujer que ponía unas colas gigantes, ponía unos labios divinos y dije, ‘yo también los quiero’, me fui ese día, me hice una intervención sin anestesia, con una aguja de costura”, fueron las declaraciones de Koral la diva.

Koral Costa se sometió a la extracción de biopolímeros en sus labios, debido a la molestia que esto le generaba - crédito @koralladiva/Instagram

Recientemente, una de sus seguidoras dejó un comentario en una de sus publicaciones en el que pedía una explicación a la creadora de contenido sobre el porqué apenas habla del amor propio, tras extraer la peligrosa sustancia. En su respuesta argumentó que durante mucho tiempo pensó que si no tenía maquillaje —en amplias capas— no se consideraba “bonita”.

“Si yo no tenía 20 kilos de pestañina, 20 kilos de base, de labial, de polvos … No me sentía linda, no me sentía segura y entendí que soy más que maquillaje, que soy más que eso. Si tienes algo en tu vida que te hace sentir insegura, conviértelo y transfórmalo en amor propio”, respondió la influenciadora.

Los comentarios no tardaron en aparecer, pues algunos de los internautas destacaron la belleza y otros, simplemente lanzaron algunas críticas por su opinión: “Está muy bonita”; “válido, me alegra por ella”; “el amor propio es diferente para cada uno, en ella, el maquillaje, para otros el ejercicio o la ropa, dejemos de criticar por todo”; “qué tiene de malo que se maquille, demasiados comentarios feos”, entre otros.

Koral Costa habló sobre el amor propio y desató polémica en redes sociales - crédito @koralldiva/Instagram

Arrepentida por los biopolímeros

A través de sus redes sociales compartió unas emotivas palabras sobre la emoción que le produjo el haber extraído más del 90% de la sustancia de su boca. Además, agregó que, con el paso de los años, esta decisión la llevó a arrepentirse de haberse sometido a ese proceso sin ningún tipo de precaución.

“Ustedes me van a decir: ¿por qué llora? Estoy llorando de felicidad. Hace unos días estaba muy mal y en este momento estoy llorando de agradecimiento a Dios”, expresó inicialmente la pareja de Omar Murillo.

Koral Costa, cantante e influenciadora colombiana, contó los problemas que le trajeron los biopolímeros en sus labios - crédito @koralladiva/Instagram

Adicionalmente, tal y como lo reveló en su conversación con los presentadores del matutino de RCN, presentó problemas para poder ingerir los alimentos por cuenta del dolor que le causaba en su boca la presencia de los biopolímeros. Por eso, agregó que agradeció a Dios por haber salido victoriosa de la intervención a la que fue sometida.

“Mi cirugía que todavía está en su proceso de desinflamar un poco más y hasta antes de ayer comí normal (…) Ahorita lloraba de agradecimiento a Dios y le decía ‘mira Dios, ya me puedo reír mejor’. Mis labios estaban horribles y él me los dio nuevos. Pensé tantas veces que los iba a perder y verlos así que ya están sanando, gracias Dios. Te amo”, concluyó.

De acuerdo con sus declaraciones en el matutino Buen día, Colombia, Koral Costa pagó la suma de 150.000 pesos por tres sesiones de inyecciones con biopolímeros, convencida que se trataba de ácido hialurónico.