Miguel Ángel Russo se hartó del caso Jaminton Campaz: ya no lo espera más en Rosario Central

Jaminton Campaz todavía no ha concretado su continuidad en Rosario Central - crédito Télam

Los equipos argentinos continúan preparando lo que será la temporada 2024 con varios partidos amistosos. Recientemente, el vigente campeón del balompié argentino, Rosario Central, enfrentó a Liverpool de Uruguay. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo consiguieron la victoria, aunque con sabor amargo debido a la ausencia del colombiano Jaminton Campaz.

Te puede interesar: Sin exagerar, en Liverpool se rinden ante Luis Díaz: “Es el reemplazo perfecto de Salah”

El cuadro rosarino logró vencer en el compromiso por medio de la serie del punto penal y sin importar las evaluaciones deportivas, fue el hecho de que Campaz todavía no se ha incorporado al equipo de pretemporada lo que se captó la atención de los medios.

Tal ha sido el asedio y los cuestionamientos sobre el futuro del nacido en Ibagué, que el propio técnico mostró su inconformidad sobre el tema, argumentando que ya no quiere hablar más sobre la situación y que ya no está dispuesto a seguir esperando al colombiano:

Te puede interesar: El Inter insistirá en fichar a Luis Muriel: el Atalanta tiene que venderlo en este mercado si quiere ganarle algo

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Rosario Central estaría buscando extender el periodo de préstamo de Campaz con Gremio - crédito @EstoesFutbol_Ok/ X

“Ni idea cuando se suma. Si viene, bien, y si no viene... No se puede estar esperando, tengo que dedicarme a los que tengo acá. No quiero ni hablar del tema”

Te puede interesar: Yerry Mina bailó de nuevo tras marcar con la Fiorentina en la Copa Italia

Campaz finalizó su vinculación contractual con el conjunto argentino en diciembre de 2023, luego de que su vínculo en condición de préstamo proveniente de Gremio se completara en totalidad. Dentro de lo que se ha comentado al respecto, los canallas habrían acordado con el club brasileño en hacer efectiva la opción de compra de la ficha del colombiano, pero la transacción todavía no se ha hecho oficial.

Otra de las opciones que también estarían analizando los argentinos es extender el ciclo de préstamo del atacante de 23 años de edad, pero el proceso tampoco ha visto la luz pública para al menos darle un parte de tranquilidad al entorno del equipo.

Aparte de las negociaciones entre instituciones, también deben establecerse diálogos individuales con el jugador. El volante tricolor también estaría evaluando la oferta personal que le hizo el club para mantenerse allí y no volver a Brasil.

Esta tendría que ser evaluada, aceptada y concretada para que el futbolista pudiese regresar al plantel profesional de cara al inicio de las competiciones oficiales.

Campaz fue fundamental para el título de Rosario Central conseguido a finales de 2023

Jaminton Campaz se pintó las uñas con los colores de Rosario Central luego de coronarse campeón del fútbol argentino - crédito bicho08_/IG

El pasado 16 de diciembre de 2023 Rosario Central se coronó campeón de la Copa de la Liga tras vencer 1-0 a Platense en la final celebrada en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Bajo la dirección técnica de Russo, el gol decisivo en este encuentro fue suficiente para que la escuadra rosarina se consagrara con el título y añadiera un triunfo más a su palmarés.

El delantero colombiano Jaminton Campaz destacó como una de las principales figuras de Rosario Central en el camino hacia la conquista de la copa. Durante el torneo, Campaz logró marcar seis goles y proporcionar tres asistencias en los 17 partidos que disputó, contribuyendo significativamente al éxito del equipo.

En medio de las celebraciones por el campeonato ganado, Campaz mostró su alegría y humor característico, generando momentos memorables para los aficionados del club. Fue en este contexto festivo donde el colombiano, en tono de broma, solicitó un Mercedes-Benz a su entrenador reflejando la buena relación que habían construido.

No obstante, la indecisión del cafetero de continuar o no en el equipo y la falta de concretar las negociaciones habría llenado la copa de la paciencia de Russo, lo que ahora planta tal vez una posibilidad de que no sea tenido en cuenta para el inicio de los torneos locales en Argentina.