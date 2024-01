Laura Tobón reveló que no estaba segura de regresar a “La Voz Kids”

Laura Tobón habló acerca de su regreso a La Voz Kids como presentadora - crédito @oko.lg/Instagram y La Voz Kids Colombia/Facebook

La séptima temporada de La Voz Kids ya está en marcha. Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek ya escogieron a sus primeros protegidos y todo parece ir sobre ruedas en lo que se refiere al rating en la televisión colombiana, pues lideran con 11,02 puntos de audiencia según el reporte del jueves 12 de enero.

Un aspecto destacado del programa de Caracol Televisión son las novedades y los regresos. Además de la suma de la cantante vallecaucana y del mexicano al jurado, el regreso de Laura Tobón como presentadora fue recibida positivamente, sobre todo porque cumplirá con su rol en las galas y no en el backstage, como sucedió durante su etapa entre 2018 y 2021.

Justamente en 2021 abandonó el programa debido a que se encontraba esperando a su hijo Lucca y decidió priorizar su maternidad. Pero, aunque finalmente hizo su regreso en 2024, la bogotana tenía sus dudas sobre si era la decisión correcta.

Así lo hizo saber en una reveladora entrevista en La Red de Caracol Televisión. Aunque no negó que le alegraba volver a compartir con los niños y las niñas que participaban en La Voz Kids, Tobón no estaba segura de si la volverían a llamar, ni de estar dispuesta a aceptar el reto una vez más:

“Cuando hicieron la temporada pasada pensé que no iba a volver. No me preguntes por qué, pero Laura Tobón tiene sus lados de inseguridad también. Yo dije ‘bueno, ya he hecho muchas temporadas’. Me dio muy duro ver a los niños y no poder estar ahí, pero a la vez pensaba ‘estoy con mi hijo’”

Tobón confesó que cuando recibió la llamada para sumarse a la séptima temporada de La Voz Kids, no pudo sentirse más emocionada de volver. “Salté como una loca y decía ‘Dios mío, mi programa’ (...) Estoy muy agradecida de volver, yo no me imagino haciendo otro programa, me gusta tener una conexión directa con las personas. Ahora que soy mamá de un bebé tan pequeño, siento que he conectado más con el programa y con los participantes”, remarcó.

Por otra parte, la presentadora reconoció que cuando ve a los concursantes, es inevitable para ella ver reflejado a Lucca en ellos. “Yo solo me imagino a mi hijo en la situación en la que los niños están. Que los niños me hablen, que me cuenten sus historias, que yo pueda escucharlos cantar… solo me imagino a mi hijo en esa posición y va a ser más sentimental aún ahora que soy mamá de un bebé tan chiquito”

También habló del jurado y reconoció que es “fan número uno de Aleks Syntek”, y reveló que el mexicano es el “más entrador” de los tres y que ama Colombia. En lo que se refiere a su compañero Iván Lalinde, Tobón reveló que hacen una dupla que beneficia al programa por el sentimentalismo de ambos. “Yo no sé quién llora más entre Iván y yo. Somos lagrimitas Iván Tobón”, expresó.

Laura Tobón estuvo como presentadora entre 2018 y 2021 en La Voz Kids Colombia - crédito @laura_tobon/Instagram

Laura Tobón revivió un duro momento de su vida en “La Voz Kids 2024″

Como demostración de ese sentimentalismo y su nivel de conexión con los niños, Laura Tobón compartió su experiencia con el bullying detrás de bambalinas con Camila Tamayo, una de las concursantes destacadas del segundo episodio del programa de Caracol Televisión.

Esto tuvo lugar luego de que Camila diera a conocer su caso, a lo que Tobón dando muestras de su empatía respondió diciendo que durante su adolescencia tuvo que lidiar con acosadores en el colegio, coronando su relato con un mensaje final. “A mí en el colegio también me hacían bullying, pero me hice más fuerte porque me ayudó, y aunque haya niños que no entienda tu estilo, tus creencias o emociones, nunca te dejes afectar por nadie porque lo más importante es que creas en ti misma”.