La casa de los famosos 2024 Colombia: La Segura reveló finalmente si estará o no en el reality

La influencer La Segura acabó con lo que se suponía que sería su primer proyecto del año - crédito @la_segura/Instagram

Tres mujeres y un hombre. Esas son las personas confirmadas hasta el momento para La casa de los famosos. Además de esa información, se sabe que las presentadoras de la primera temporada del formato en Colombia, la cual se estrenará en el primer semestre de 2024, serán Cristina Hurtado y Carla Giraldo.

Más allá de lo anterior, se desconocen las identidades de los otros 18 concursantes, pero hay rumores. La primera en ser confirmada fue Martha Isabel Bolaños, quien recientemente también hizo parte de MasterChef Celebrity. En el anuncio oficial de su llegada al reality se le mostró como una persona sumamente tranquila.

“Soy amante de la paz, de la tranquilidad. Soy una mujer con un desorden ordenado y solo me aguanto mi desorden. No voy a ser la lavadora, ni la recogedora. Nunca he pretendido ser una diva. Me preocupa mucho cuando quiera quedarme en silencio. No soy traicionera, hay que saber que puedo decir que te quiero como amiga o como amigo, pero si vamos a jugar en equipos separados, pues yo quiero ganar”, indicó la actriz en su presentación.

La influencer conocida como La Segura es la cuarta confirmada para La casa de los famosos - crédito La Segura/Instagram

Asimismo, la segunda en ser ratificada para llegar a la casa fue Diana Ángel. Esta será la primera vez que esté presente en un formato de este tipo y a propósito se recordó cuando hizo parte del especial Mujeres a la plancha. “Fue un momento muy difícil para todas. La gente tiene derecho a cambiar, pero las formas tienen que ser impecables (...) así uno trata de salir de la mejor manera. Creo que es un tema que deben tocar legalmente los abogados, pero yo sigo mi vida tranquila, como pasando una página que fue muy bonita”, contó en entrevista para RCN.

Ahora, se conoció todo detrás de la participación de La Segura. El periodista Carlos Ochoa, especialista en televisión colombiana, ya había adelantado la posibilidad que había de que la influenciadora hiciera parte de la gran apuesta del canal para el año.

Sin embargo, el silencio había perdurado. Hace algunas horas, ella misma publicó en las redes sociales un mensaje que decía: En la mañana estén pendientes familia, les tengo una noticia importante. Quizás cuando me despierte ya la sabrán y espero que saquemos el “Power Segureño” como nunca antes”.

A los pocos minutos, RCN publicó en todas sus plataformas un video que confirmaba la inclusión de la creadora de contenido digital en la producción.

Aunque antes no dio detalles específicos, dejó entrever que se trata de una iniciativa importante, compartiendo con sus más de 8,8 millones de seguidores la elaboración de un “mapa de sueños” para este año y asegurando que está dejando todo listo para embarcarse en este desafío.

La casa de los famosos Colombia debutará en 2024 - crédito La casa de los famosos/Facebook

Con 29 años y oriunda de Cali, La Segura, cuyo contenido de belleza y humor ha captado la atención del público digital, se está preparando para lo que será su ingreso en el famoso programa internacional. Aunque no confirmó explícitamente su participación en el ‘reality show’, indicó que está ultimando detalles antes de comenzar con un proyecto relevante, lo cual ha generado expectativas sobre su potencial contribución a la polémica y entretenimiento que caracterizan al programa. Sus raíces vallunas podrían hacer que terminara haciendo equipo con Bolaños.

Por otro lado, el primer hombre en sumarse fue Sebastián Gutiérrez, uno de los actores de Rigo. Dado que su papel en dicha producción le ha dado el impulso suficiente para estar en el reality, se refirió al momento en el que obtuvo tal trabajo.

“Fue una experiencia maravillosa, yo hice el casting en diciembre del año pasado para Carmelo, pero no voy a mentir que ese personaje estaba diseñado para Emmanuel Restrepo, quien lo hace maravilloso. Posteriormente, el jefe de casting de RCN me dijo: ‘no, queremos verte es en este personaje’ y así fue como llegó ‘Chacho’ a mi vida”, recordó.