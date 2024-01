Yeison Jiménez sigue de pelea con Luis Alberto Posada, el veterano artista le pidió que “respete la jerarquía”

Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada han desatado la polémica - crédito Instagram y Montaje Infobae

En la música popular colombiana siempre ha sido notable la camaradería. Aunque cada cantante tiene su estilo y público distinto, han buscado colaborar entre todos. Sin embargo, de vez en cuando hay escándalos que arrebatan esa paz, y una entrevista con Lo sé todo cambió el panorama.

El encargado de darle declaraciones al programa de chismes fue Luis Alberto Posada, que dio nuevos detalles de una polémica que ha protagonizado con Yeison Jiménez desde hace varias semanas y de la cual los internautas han tenido mucho de qué hablar en las redes sociales.

Qué pasó con Luis Alberto Posada

Aunque el vallecaucano no había estado bajo los reflectores de la prensa de farándula desde que su exesposa expuso a los cuatro vientos que él le fue infiel, ahora regresa a robarse la atención por una denuncia en contra de su joven colega, a quien culpa por haberle saboteado el sonido en una presentación.

Luis Alberto Posada, músico colombiano, ha insistido en culpar a Yeison Jiménez - crédito @PosadaRecords_/Instagram

En repetidas ocasiones, el ex jurado de Yo me llamo ha negado cualquier presunta participación en los problemas que el artista pudo tener. No obstante, este último insiste en responsabilizarlo, diciendo ahora que el caldense es una persona que “tira la piedra y esconde la mano”.

Además aseguró molesto que merece “respeto. “Yo nunca lo he irrespetado […] No haga cosas para buscar protagonismo y ser más grande que otros”. También le envió una recomendación en tono poco amigable a Jiménez. “Respete el género y respete la jerarquía”, agregó.

Sus recriminaciones no acabaron ahí, sino que siguió despachándose en el diálogo con la producción del Canal 1 frente a lo que supuestamente hizo el intérprete de Guaro Remix. Para concluir, le instó a que se midiera. “Le pido el favor que respete, los hijos no le pegan a los papás”, concluyó.

Por otra parte, Yeison había salido en un en vivo de Instagram hace algunos días a aclarar la situación.

El clip comenzaba con el artista dando dos pruebas que lo desvincularían automáticamente del embrollo. “Efectivamente Rafa me dice que él estaba viajando y no se había podido comunicar con él. Voy a resumir la historia de esta manera. Número 1: yo no tengo dos equipos de trabajo, tengo uno solo que consta de 25 personas más o menos en escena, de los cuales todos, desde los conductores hasta yo mismo, estábamos en ese momento cantando en una tarima en Mosquera. Creo que la primera muestra de que no tengo nada que ver es esta, estaba en otro compromiso. Número dos: Pueden llamar a cualquier persona que haya hecho parte de mi equipo de trabajo en toda mi historia musical (y hay ingenieros que salieron mal conmigo, que no fuimos amigos o no terminamos en buenos términos), que nadie les va a decir que yo mandé a que se le tiraran el sonido a otro artista. En mis 32 años y en los 13 de carrera, eso no ha existido”, expuso.

Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada han tenido diferencias. Esta fue la situación - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Más allá de la discusión entre las dos estrellas rancheras, el interés de las personas por saber cuánto cobra el oriundo de Manzanares, Caldas, por una presentación ha aumentado considerablemente en los últimos meses y todavía más cuando él mismo ventiló el asunto.

“Yo empecé cobrando 80 mil pesos por un show completo de 40 minutos en bares, cantinas, billares y donde saliera”, compartió en el Podcast Por la ventana.

No obstante, el precio anterior aumentó y actualmente pide 150 millones de pesos por cada vez que se sube a una tarima. “El sol sale para todo el mundo, a nadie le faltan oportunidades, tienen falta de visión”, expresó acerca de su superación personal.