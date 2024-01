Sara Uribe habló “largo y tendido” acerca de los hombres: “Uno es muy huev@% en la vida”

La antioqueña respondió varias preguntas relacionadas con el género masculino en una reciente dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram - crédito @sara_uribe/Instagram

Sara Uribe se ha caracterizado por ser una de las celebridades que mayor uso le da a sus redes sociales, ya sea por publicaciones de su vida profesional o personal, o bien para interactuar con su público. La modelo y presentadora antioqueña acumula hasta la fecha un total de 7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y no ha dudado en mostrarse como una mujer capaz de superar las dificultades que le ha presentado la vida. Prueba de ello, el final de su relación con el exfutbolista Fredy Guarín en 2020.

Uribe, recordada por su paso en Protagonistas de Nuestra Tele como concursante y luego por su participación como presentadora en Estilo RCN y Lo sé todo, entre otros espacios; decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta personal. Esta en particular destacó porque hubo un tema que predominó en las inquietudes de sus seguidores: los hombres.

Sara Uribe reveló en redes sociales cuándo fue la última vez que tuvo intimidad con un hombre - crédito @sara_uribe

Ya en las semanas anteriores había respondido de manera singular a la cuestión de si volvería con alguna de sus exparejas en una dinámica similar, a lo que respondió negativamente aun cuando reconoció que hubo dos de ellos que fueron “una maravilla”.

En esta oportunidad, todo inició cuando un usuario le preguntó a Sara cuándo fue la última vez que tuvo intimidad con otro hombre, tomando en cuenta que se ha mantenido soltera desde su separación de Fredy Guarín. Al respecto, la modelo respondió:

“Hace ratico. Sino que ya es como difícil en este mundo, pero no imposible porque yo me vuelvo a enamorar y voy a conseguir el amor más lindo del mundo, ese hombre que se derrita por mí, que yo me derrita por él, que yo... Ay, Ave María, mi amor. ¡Espere y verá!”

En una pregunta posterior, un usuario quiso saber si prefería a los hombres de tez blanca y negra, a lo que Sara respondió entre risas que “estoy en una etapa en la vida en la que todos me gustan ¡Que se tengan!”.

Otro usuario quiso saber si le gustaban italianos y la paisa, dando a entender que quien hizo la pregunta era de esa nacionalidad dijo “Si me gustan, pero usted no. No me gustan tan perros. Ya pasé esa goma. Además, le escribe a todas mis amigas, ¿Usted cree que no me doy cuenta?”, dejando en evidencia las supuestas intenciones del personaje.

La última pregunta relacionada con hombres llegó por parte de un seguidor que quiso conocer algo muy específico acerca de la celebridad. “¿Serías la novia de un mal papá que te hable mal de la mamá del hijo y diga que está loca?”, escribió el usuario. Al respecto, la respuesta de la modelo fue contundente:

“Uno es muy huev@% en la vida. Uno les cree, se les come el cuento, hasta que te conocí Y si hablan mal de ellas van a hablar mal de una y de las que vengan. Así que es nuestro problema. Pero a veces no es que seamos locas, es que estamos cuidando lo de nosotras”

Otro tema del que habló durante la dinámica de preguntas y respuestas se relacionó con lo que la diferenciaba de otras mujeres. Respondiendo la inquietud, Sara recalcó que si existía una cualidad significativa, se encontraba en su personalidad: