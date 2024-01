Margarita Rosa criticó el despilfarro de Verónica Alcocer para cuidar su imagen: “Por favor, reconozcan y corrijan”

Margarita Rosa de Francisco pidió al Gobierno nacional claridad sobre los gastos de la primera dama - crédito @Margaritarosadf/X

Después de que se hiciera noticia el costoso equipo pagado con recursos del Estado para servirle a la primera dama, Verónica Alcocer, a pesar de no ser una funcionaria del Gobierno, las críticas de diferentes personalidades políticas no se hicieron esperar.

Sin embargo, en las últimas horas despertó curiosidad una publicación de la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco, que ha despertado amores y odios en redes sociales por su evidente afinidad con el presidente Gustavo Petro.

Pero en el texto compartido en la mañana de este jueves 11 de enero, la presentadora aceptó ante sus seguidores que el reciente escándalo que envuelve a la esposa del presidente no es de su agrado y tampoco apoya ese tipo de gastos para cuidar la imagen personal de Alcocer.

Aunque la famosa actriz colombiana no lanzó mensajes directos al presidente, sí explicó que este tipo de noticias opacan las acciones de las instituciones del Gobierno para mejorar el país en temas de educación, pobreza y cultura. De hecho, Rosa de Francisco aprovechó unas imágenes publicadas por otro usuario sobre la construcción de un colegio para comunidades indígenas en Macedonia, Amazonas, para enviar su reflexión.

La actriz pidió al Gobierno nacional que aclaren el escándalo por gastos excesivos de la primera dama - crédito red social X

“Noticias tan buenas como esta deben estar en primera plana. Ojalá lo de los gastos de la primera dama se revise y se corrija para no empañar ni robarle la atención a lo que se hace bien. Por favor, reconozcan y corrijan. Yo voté por esto”, escribió la presentadora.

Sin embargo, como ya suele ser costumbre con cada publicación que realiza Margarita Rosa de Francisco sobre las acciones del Gobierno, un centenar de internautas se fueron contra la actriz y presentadora, asegurando que dicho proyecto para fortalecer la educación no fue iniciativa del Gustavo Petro, sino que pertenece a una serie de inversiones dejadas por el expresidente Iván Duque.

Excelente noticia sí es, pero no es ningún logro del Gobierno Petro, es lo básico, entregar lo que se está terminando… Yo no creó que usted votó por eso. Usted votó para que le regalaran una posición Consular, noticia que como la de Alcocer le quita puntos a Petro”, señaló uno de los usuarios.

Aunque la actriz no suele enfrentarse con sus seguidores, en esta ocasión respondió algunos mensajes, incluido uno en el que se incluyó a su hermana, Adriana de Francisco, quien actualmente ejerce su rol como cónsul provisional del consulado de Colombia en Miami.

“Humm tan condescendiente con el despilfarro de doña Verónica... todo por cuidarle el puesto a la hermana… Vergüenza!!”, escribió el usuario identificado como Hernán.

Margarita Rosa respondió a un seguidor que la acusó de defender al Gobierno para cuidar el puesto de su hermana - crédito red social X

Ante las ofensas, Rosa de Francisco señaló que siempre será una crítica de las irregularidades en las instituciones del Estado, a pesar de las innumerables críticas que ha recibido por defender al Gobierno nacional encabezado por Gustavo Petro. Además, defendió a su hermana, asegurando que se mantiene en el puesto gracias a su buen desempeño.

“Precisamente lo contrario. Jamás estaré de acuerdo con prácticas inadmisibles. En cuanto a Adriana, está haciendo una gestión de lujo, poniendo en práctica su conocimiento técnico y vocación de servicio, junto a sus otros compañeros del consulado, tan calificados como ella. No hay cónsul titular en Miami. Ella será la encargada de cuidar su puesto, si lo ejerce con ética. Si no, no merece estar ahí”.

De momento, el Gobierno nacional no se ha pronunciado sobre el escándalo que envuelve a Verónica Alcocer y algunos de sus más cercanos colaboradores, incluido su vestuarista y maquillador privado Fady Flórez, y dos de sus más cercanas amigas.