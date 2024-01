Fuertes críticas a Gustavo Bolívar tras compartir su hoja de vida para argumentar sus predicciones económicas

Gustavo Bolívar recordó sus años como presidente de la Comisión Tercera en el Senado de la República - crédito Gustavo Bolívar

El miércoles 10 de enero, el exsenador Gustavo Bolívar compartió sus predicciones económicas para 2024, lo que generó críticas de varios usuarios de redes sociales, los cuales calificaron sus palabras como un insulto a la inteligencia de los colombianos. Por eso, el también libretista publicó su hoja de vida para argumentar su publicación.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el excandidato a la Alcaldía de Bogotá explicó por qué siente que tiene la autoridad para hablar de economía en Colombia. De acuerdo con la publicación, Bolívar aseguró que lo hace tras los casi cinco años en los que dirigió la Comisión Tercera del Senado de la República, encargada de temas económicos, como también por los varios trámites del Gobierno que impulsó, poniendo de ejemplo cuatro reformas tributarias.

“Estuve casi 5 años en la comisión III económica del Senado y fui su Presidente. Trámite 5 presupuestos de la Nación, cuatro reformas tributarias, dos PND (Plan Nacional de desarrollo), reforma al SGP (sistema general de participaciones), reforma al DGR sistema general de regalías, entre otras decenas de proyectos”, aseguró el excongresista.

Bolívar dijo que presentó varios proyectos direccionados a temas como transición energética o desempleo; además, hizo partes de debates sobre deuda externa y desigualdad: “Presenté proyectos de ley sobre transición energética, incentivos para bajar desempleo, entre muchos otros. Hice 7 debates, sobre deuda externa, sobre pobreza, sobre desigualdad, sobre corrupción en el Metro de Bogotá, sobre impacto del narcotráfico en la economía, sobre el covid”.

Pero el Congreso de la República no fue el único sitio en el que Bolívar demostró sus conocimientos sobre economía. Según explicó en su publicación, también tuvo la oportunidad de debatir con expertos en la materia en varias universidades: “Me preparé con juicio entre otras cosas leyendo una docena de libros de economía de varios Nobel. Además soy empresario desde muy joven y he hecho inversiones exitosas”.

En cuanto a las personas que lo critican por no tener diplomas que sustenten sus conocimientos, Bolívar aseguró que es empírico en literatura, pero que eso no le impidió llegar a ser uno de los escritores con mejores ingresos de Latinoamérica por varios años.

Gustavo Bolívar compartió su hoja de vida, por lo que aseguró que tiene el conocimiento para hablar de economía - crédito @GustavoBolivar/X

“También soy empírico en literatura (soy uno de los colombianos que más libros ha vendido) y en libretos. Jamás estudié libretos y tengo muchos premios y el honor de haber sido, las dos décadas pasadas, uno de los escritores mejor pagos en Latinoamérica. Y por si las moscas, este semestre me gradúo de comunicador social y en junio arranco una maestría en cambio climático”, explicó el excongresista del Pacto Histórico.

Aunque la intención de Bolívar era la de argumentar sus predicciones sobre economía con su experiencia, su publicación también género críticas de algunos usuarios, quienes aseguraron que no aprendió nada en su paso por el Senado, o que todo lo que le ha sucedido se puede catalogar como suerte.

“6 semestres en la San Marino”; “Pero no aprendió nada!!!”; “Para eso se necesitan títulos; y no comprados; de otra forma no existirían peritos”; “Pero no sabe un culo”; “Gustavo, tramitar papeles no le da competencia para hablar de economía. Todo esto que cuenta da es vergüenza y es todo un desmerito para la Genta que si estudia. Háblenos sobre la suerte y ahí si le creemos”, son algunos de los comentarios frente al tema.

Las predicciones económicas de Gustavo Bolívar

De acuerdo con Gustavo Bolívar, en 2024 la inflación estará entre 5.5 y 6.2%; el desempleo estará en un solo dígito, entre 7.8 y 8.5%; el crecimiento de la economía será entre 2.5 y 3.2%; mientras que el déficit fiscal quedará por debajo de 4.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Gustavo Bolívar compartió sus predicciones para la economía en 2024 - crédito @GustavoBolivar/X

Otras de las cifras que entregó el exsenador fue el precio con el que cerrará el dólar en 2024, pues aseguró que quedará entre 3.650 y 3.750 pesos; por último, el Banco de la República dejará las tasas de interés entre 7 y 8 puntos.