Ministro de Defensa se fue con toda contra el fiscal Francisco Barbosa: “Desde hace tiempo abandonó su deber de cooperación”

El ministro de Defensa arremetió contra el fiscal general Francisco Barbosa y dijo que está en campaña política - crédito MinDefensa

En las últimas horas, se generó un gran revuelo, sobre todo en sectores políticos cercanos al Gobierno nacional, debido a la presencia del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en conjunto con el alcalde Federico Gutiérrez y representantes de las autoridades locales. En ese sentido, una de las personalidades políticas que dio a conocer su opinión en torno a esta situación fue el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien arremetió en contra del funcionario en una nueva oportunidad.

En un video compartido por W Radio, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se le ve al jefe de cartera realizando una intervención en un evento en la que aseguró que desde el Gobierno nacional invitaron en múltiples oportunidades al fiscal Francisco Barbosa a los consejos de seguridad que fueron organizados por ellos y aseguró que “no hubo uno solo” en el que haya hecho acto de presencia el funcionario, en ninguna parte del país o en la capital del mismo, Bogotá.

No obstante, aclaró que la vicefiscal sí participó en consejos de seguridad organizados por el gobierno y desde su cartera, pero que además de eso casi siempre aparecían directores seccionales de la Fiscalía, pero, en cambio, ahora que está en las últimas tonadas de su gestión, específicamente a un mes de terminar en su cargo, si participó en uno (que el ministro supone que no lideró), en el cual aprovechó para lanzar críticas al Gobierno, acción que de acuerdo a lo que opina Velásquez es una “evidente” campaña política.

El alcalde de Medellín le agradeció "el respaldo institucional" a Francisco Barbosa tras consejo de seguridad en la ciudad - crédito Fiscalía General de la Nación

“Nosotros invitamos al Fiscal General a todos los consejos de seguridad, no hubo uno solo que haya asistido, en ninguna parte del país ni en Bogotá, dos o tres ocasiones participó la Vicefiscal, del resto casi siempre directores seccionales de Fiscalía, ahora al final de su gestión, a casi un mes de terminar como Fiscal, participa en un consejo de seguridad que supongo no lo lideró, para hacer críticas al gobierno en lo que se ha demostrado y ha sido evidente para el país, que es una campaña política”, dijo el jefe de la cartera de Defensa.

Adicionalmente, el funcionario perteneciente al gabinete presidencial dijo que el fiscal General realizando una supuesta intervención en las críticas que realiza a menudo hacia el Gobierno nacional, ya que según Velásquez lo hace de una manera “puramente política”, e incluso dijo que “desde hace tiempo” el fiscal abandonó su deber de cooperación y colaboración que de acuerdo con lo que él argumenta es un deber constitucional.

“En esa medida está interviniendo siempre en las críticas al gobierno desde una perspectiva puramente política, desde hace tiempo el Fiscal abandonó su deber de cooperación y colaboración, que es un mandato constitucional. Voy a conversar con Federico Gutiérrez, Alcalde de Medellín, lo que espero es que ese consejo de seguridad haya sido convocado por él, y la participación del Fiscal supongo que fue por invitación”, comentó el ministro Iván Velásquez.

Otra personalidad política que criticó al fiscal Francisco Barbosa fue María José Pizarro, quien dijo: “Estoy francamente perpleja, ¿el Fiscal encabezando un Consejo de Seguridad? La conservación y restablecimiento del orden público le corresponden al Gobierno, no a la Fiscalía. ¿Pretende Barbosa desconocer el poder civil elegido democráticamente usurpando sus funciones?”.

La senadora María José Pizarro cuestionó al fiscal Barbosa por consejo de seguridad en Medellín - crédito X

En cuanto a las palabras del fiscal Barbosa, el funcionario dijo que la seguridad se le había salido de las manos al presidente Gustavo Petro y comentó que: “si fueran los Panamericanos del crimen, yo me imagino que hubieran girado rápidamente, pero como son los de deportes, pues no giraron”. Y, por otro lado, también dijo que “el Gobierno actual ha mirado con desdén a Antioquia y a Medellín, pero no hay derecho a quitarle la Policía judicial a la ciudad de Medellín”.