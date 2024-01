Iván Cepeda reaccionó a renuncia del fiscal en el caso contra Álvaro Uribe: “La Fiscalía estaría propiciando un escenario de impunidad”

El senador Iván Cepeda urgió a la Fiscalía a presentar escrito de acusación en contra de Álvaro Uribe tras renuncia del fiscal del caso - crédito Colprensa

El senador Iván Cepeda, que hace parte del proceso que se sigue en contra de Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos, le insistió a la Fiscalía que presente escrito de acusación en contra del expresidente de manera inmediata. Si el ente acusador no lo hace, según el congresista, se estaría favoreciendo la impunidad en el caso.

El senador Cepeda Castro se refirió a la renuncia del fiscal 10 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia Andrés Palencia, justo el día en que se vencía el plazo para presentar la nueva actuación del ente acusador en el proceso. Es decir, definir si solicitaría por tercera vez la prescripción o acusaría formalmente al expresidente de fraude procesal y soborno a testigos.

Palencia había recibido el caso luego de que el 6 de octubre de 2023, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la negación de la segunda solicitud de preclusión que había presentado la Fiscalía, en favor de Álvaro Uribe. Tras el recibir el proceso, por decisión del fiscal general Francisco Barbosa, el delegado solicitó 90 días para realizar actos de investigación.

El senador Cepeda, que es reconocido como víctima en el proceso judicial, se opuso desde ese momento a las nuevas actuaciones de la Fiscalía, al señalar que el tiempo para recaudar pruebas ya había concluido y, como lo determinaron tanto los juzgados penales 28 y 41 del circuito al negar las preclusiones, había material probatorio suficiente para ir a juicio.

La renuncia del fiscal Palencia se produjo al vencerse el plazo que solicitó para investigar, una decisión que según la Fiscalía tomó “por o razones personales, relacionadas con la salud de su familia”. El ente acusador señaló que dará continuidad a la actividad investigativa se asignó al fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema de Justicia y advirtió que debe tenerse en cuenta la vacancia judicial.

Sin embargo, el senador Cepeda y el abogado Reinaldo Villalba, señalaron que el término solicitado por Palencia no es personal y por lo tanto “no le permite a la Fiscalía General de la Nación atribuirse términos adicionales para realizar actividades investigativas”. Es decir, que no podría reiniciar la cuenta del tiempo ni extenderlo.

“En el expediente obra un robusto material probatorio, así como las decisiones adoptadas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y dos Jueces de la República, mediante las cuales negaron dos solicitudes de preclusión presentadas por el ente investigador, las cuales indican que a la Fiscalía General de la Nación no le queda un camino distinto a presentar, de manera inmediata, escrito de acusación en contra de Álvaro Uribe Vélez”, señalan las víctimas.

El senador Cepeda advirtió, además, que si no se procede a llamar a juicio al expresidente, “la Fiscalía General de la Nación estaría propiciando una vez más un escenario de impunidad a favor del imputado, y allanando con ello el camino de la prescripción”. Es decir, que el proceso termine sin tomar una decisión judicial por cumplirse el tiempo para fallar.

El caso de Álvaro Uribe tuvo origen en el 2012 cuando inició una denuncia en contra de Iván Cepeda que en el 2018 fue archivada para iniciar la investigación contra el expresidente por presunto soborno a testigos y fraude procesal - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El congresista y su abogado anunciaron que pondrán en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, ante la que presentaron una solicitud de amparo tras la petición de acciones investigativas adelantadas por parte del Fiscal Décimo, para que dicte fallo de segunda instancia debido a que consideran que las actuaciones de la Fiscalía vulneran sus derechos al debido proceso, la verdad, la justicia y la reparación.

Cepeda, en diálogo con Infobae Colombia, señaló que las razones de la renuncia de Palencia no son convincentes. Sostuvo que esa decisión respondería a buscar que los términos se agoten, reiniciar el conteo desde cero y se extienda el tiempo bajo el argumento de que el nuevo fiscal pueda adelantar el estudio del expediente.