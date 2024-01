Fiscal Francisco Barbosa se despachó contra Gustavo Petro por crisis delincuencial en Colombia: “Termina siendo el Gobierno que no captura a los bandidos”

El fiscal General volvió a lanzar duras pullas contra el presidente Gustavo Petro, esta vez por la seguridad - crédito REUTERS

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, no dejó pasar la oportunidad para lanzar toda clase de señalamientos en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, y en una nueva arremetida hizo duros señalamientos en contra del jefe de Estado. Y todo por la situación en materia de seguridad que se registra en el territorio nacional durante los primeros días del 2024.

Al término de un consejo de seguridad en Medellín, en el que acompañó al alcalde Federico Gutiérrez, el titular del ente investigador no dudó e irse lanza en ristre contra el primer mandatario y la crisis que, según él, se evidencia por parte del accionar de grupos armados y bandas delicuenciales a lo largo y ancho del país. Afirmaciones que encendieron nuevamente la disputa entre Barbosa y Petro.

“En Colombia tenemos 3.446 órdenes de capturas sin ejecutar, la gran mayoría en zona rural; de las cuales 547 son homicidios contra reincorporados, defensores de derechos humanos y de familiares de reincorporados. Es decir: el Gobierno de la vida termina siendo el Gobierno que no captura a los bandidos que asesinan a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos”, advirtió.

Críticas al Gobierno por inestabilidad en la dirección de la Dijín

A su vez, no ocultó su molestia por los constantes cambios en la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), lo que impide que se establezca un proceso que dé resultados en la lucha contra el crimen. “De nada nos sirve a nosotros tener fiscales y tener un Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) si no contamos con una coordinación total de la policía judicial y de la Policía Nacional”, expresó Barbosa.

Por su parte, recordó que al menos tres titulares de la Dijín han existido en el actual Gobierno. “En ese orden de ideas, la coordinación ha sido complicada porque cada cinco meses me presentan un nuevo director de la Dijín y es más complicada la coordinación en las diferentes ciudades porque las temáticas son diversas a nivel de criminalidad”, refirió el encargado del ente investigador.

Y volvió a lanzar pullas contra el presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas Medellín, pues pese a que en la ciudad le han quitado a la mafia 48.000 millones de pesos y 337 bienes, de ellos 55 urbanos, 25 rurales, nueve establecimientos de comercio, lamentó que no haya avances en las adjucaciones.

“Le informé esa cifra al señor alcalde para que se ponga en contacto, si le contestan en la SAE, y averigüen qué van a hacer con esos bienes, porque esos deben tener una destinación para la sociedad, para beneficio de la sociedad aquí. Nosotros le quitamos en esta administración que termina 30 billones de pesos a la mafia y $22 billones al narcotráfico”, manifestó.

El fiscal General Francisco Barbosa y el alcalde Medellín, Federico Gutiérrez, entregaron un balance de seguridad en la ciudad - crédito @fiscaliacol/X

Propuesta a Fico Gutiérrez

De este modo, Barbosa anunció que fortalecerá la Policía Judicial para que se avance en la captura de cerca 174 asesinos que, solo en la capital antioqueña, se encuentran en libertad. “Aquí estamos hablando de homicidas que están caminando tranquilamente en el metro, en los barrios, en las comunas, sin ser capturados”, añadió Barbosa, al término de esta importante reunión.

El jefe del ente acusador manifestó que, de 40 efectivos policiales exclusivamente para narcotráfico y que acompañaban a los fiscales en las investigaciones para narcotráfico, pasaron a 28; es decir, 12 dejaron de integrar su equipo y fueron redistribuidos en otras zonas del país. Lo que, en su concepto, llevó a que no se capturen traficantes de drogas en la ciudad que generen un alto impacto.

Y volvió a arremeter contra Petro, pues en delitos de administración pública, ya no tienen a 12 policías de los 27 que integraban este grupo en la ciudad. “Yo sé que probablemente Bogotá no quiere mucho a los antioqueños, sobre todo el gobierno actual; no la gente de Bogotá, el Gobierno que ha mirado con desdén a Antioquia y a Medellín, pero no hay derecho a quitarle la policía judicial a Medellín”, destacó.

Así pues, el fiscal General propuso, a partir del miércoles 10 de enero, actuar en tres comunas de la ciudad: Candelaria, Robledo y Aranjuez, en las que se estarían registrando los mayores índices de criminalidad. Y con cuatro líneas de investigación desde la Fiscalía, como homicidio, microtráfico, hurto y extorsión, prometió disponer de siete fiscales exclusivos, cuatro antinarcóticos y 12 de actos urgentes y cuatro del Gaula.