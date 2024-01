Fiscal Barbosa lanzó sablazo al Gobierno Petro: “Si fueran los Panamericanos del crimen, yo me imagino que hubieran girado rápidamente”

El fiscal se despachó contra el Gobierno nacional por incumplir el pago a Panam Sports para asegurar que Barranquilla fuera la sede de los Juegos Panamericanos - crédito Presidencia de la República/Colprensa

El 9 de enero, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, desde Medellín (Antioquia), en donde realiza un balance de la seguridad en Colombia —como prolegómeno a su posible renuncia—, se pronunció sobre la decisión de Panam Sports de quitarle a Barranquilla la sede de los Juegos Panamericanos 2027, luego del incumplimiento en los plazos para el pago del aval para realizar las justas.

Con ironía, el fiscal Barbosa le lanzó una pulla al Gobierno de Gustavo Petro y a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, diciendo que si la organización detrás de las justas fuera un grupo de delincuentes, el Ejecutivo sí le habría girado los recursos con premura.

“No se le pueden entregar un millón de pesos a los criminales para que no delincan. Hay que girar recursos para el deporte. Si fueran los Panamericanos del crimen, yo me imagino que hubieran girado rápidamente. Como son los de deportes, no giraron”, dijo el fiscal Barbosa, según lo citan en Semana.

Petro reveló la hoja de ruta para recuperar la sede de los Juegos Panamericanos

La reunión para mirar cómo recuperar los Juegos Panamericanos contó con la participación del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, la ministra de Deportes, Astrid Rodríguez, y otros miembros del Gobierno - crédito @AlejandroChar/X

El presidente Gustavo Petro, luego de la reunión entre la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez; la directora del Departamento para la Prosperidad Social, Laura Sarabia; el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, reveló las estrategias de su Gobierno para reversar la decisión de Panam Sports de quitarle la sede de los Juegos Panamericanos 2027 a la Arenosa.

También dijo que los ocho millones de dólares que se debían pagar antes de finalizar 2023, y que fue la razón para que Panam Sports le cerrara la puerta a Barranquilla como sede de las justas, están listos y que “en cualquier momento podrían ser girados si la parte del convenio así lo considera. No hay ningún problema para girar los recursos que se necesitan”.

Además de esto, anunció que viajará a Chile para buscar una reunión con el presidente de Panam Sports, Naven Ilic Álvarez, y tratar de convencerlo de que Barranquilla y Colombia tienen con qué alojar las justas más importantes del ciclo olímpico en la región: “Barranquilla acaba de hacer los Juegos Centroamericanos y del Caribe y es una de las mejores demostraciones de que se puede. Tenemos la infraestructura, habría que completarla con otras cosas, pero se tiene la suficiente y es la primera carta de presentación”.

La otra estrategia para recuperar la sede, la encabezará el canciller Álvaro Leyva: “El canciller tiene expresa autorización para comunicarse con presidentes de la república o cancilleres de los comités olímpicos de cada país de toda América, con el fin de la posible realización de una asamblea extraordinaria, que implicaría la participación de 41 países integrantes, con el fin de rescatar los Juegos Panamericanos en Barranquilla y el Caribe”, señaló Petro.

El presidente también reafirmó que, contrario a lo que dijo la exministra María Isabel Urrutia, su Gobierno siempre ha tenido la voluntad de realizar los Juegos Panamericanos:

“El Gobierno nacional siempre estuvo con los Juegos y estuvo dispuesto a los giros que fueran necesarios. Espero avisos en materia de compromisos que, por ignorancia, no cumplimos o no se habían cumplido en el Gobierno pasado, y terminamos ratificando hoy que, por nuestra parte, hasta el año 2026 estaremos de acuerdo con su realización y apoyando financieramente todo lo que sea necesario para su cabal cumplimiento”

Habrá que ver si las estrategias del Gobierno nacional funcionan y arrojan resultados antes del 26 de enero de 2024, cuando se reunirá el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos para definir el cronograma y el plan de acción. Claro, si el Comité Ejecutivo de Panam Sports cede y le devuelve a Barranquilla la sede de los juegos.