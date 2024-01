Confirman a la segunda participante de La casa de los famosos: se considera fiel seguidora de Petro y estuvo en “Francisco, el matemático”

Una reconocida actriz y cantante estará en La casa de los famosos: Colombia - crédito Montaje Infobae

Este año de 2024 estará cargado de emociones en la televisión colombiana y para hacer de esa premisa una realidad, cada uno de los canales nacionales pondrán nuevas apuestas en la señal. En el caso de RCN, por ejemplo, añadirá a la fórmula un nuevo reality, que ya ha sido un éxito en otros países.

Se trata de La casa de los famosos, con versiones en Argentina, México y España, donde dio de qué hablar en cada uno de esos países. Para obtener resultados similares, intentarán reclutar celebridades rodeadas de polémica o con un comportamiento que llame la atención de la audiencia.

Hasta el momento únicamente se había confirmado la presencia de Martha Isabel Bolaños, quien estuvo recientemente en MasterChef Celebrity y que hizo parte de producciones como Yo soy Betty, la fea o El Capo 3.

“Soy amante de la paz, de la tranquilidad. Soy una mujer con un desorden ordenado y solo me aguanto mi desorden. No voy a ser la lavadora, ni la recogedora. Nunca he pretendido ser una diva. Me preocupa mucho cuando quiera quedarme en silencio. No soy traicionera, hay que saber que puedo decir que te quiero como amiga o como amigo, pero si vamos a jugar en equipos separados, pues yo quiero ganar”, expresó sobre su participación.

Además, la actriz mencionó que está abierta a que ocurra algo con otro integrante del elenco en el ámbito amoroso. Sin embargo, recordó que “tengo una mamá y una abuela observándome”. Asimismo, insistió en que es competitiva, pero no es muy buena para las estrategias.

Asimismo, la segunda confirmada para el programa es la también actriz Diana Ángel. Las polémicas recientes alrededor de la bogotana incluyen su devoto apoyo al gobierno de Gustavo Petro. “Yo no me he arrepentido de votar por Gustavo Petro. Al contrario, todo lo que pasa me convence más del miedo que me da la extrema derecha”, dijo en redes sociales.

Diana Ángel es la segunda participante confirmada de La casa de los famosos: Colombia - crédito @dianangel01/Instagram

A su vez, se considera una adelantada a su época por vivir el “poliamor” desde hace varios años. No obstante, sus compañeros sentimentales lo vieron como infidelidad. “Yo estaba enamorada de uno, pero conocí otro y también me enamoré. Entré en una dualidad. Yo me sentía a gusto con uno, pero también con el otro y lo que tenía el uno no lo tenía el otro”, contó La red.

Por último, algunos recuerdan su polémica salida de Mujeres a la plancha. “Fue un momento muy difícil para todas. La gente tiene derecho a cambiar, pero las formas tienen que ser impecables (...) así uno trata de salir de la mejor manera. Creo que es un tema que deben tocar legalmente los abogados, pero yo sigo mi vida tranquila, como pasando una página que fue muy bonita”, contó en RCN.

Mientras tanto, otros confirman su ausencia

Con esas noticias a su nombre, la artista se sumará al formato que estrenará el primer semestre de 2024 y que contará con Cristina Hurtado y Carla Giraldo como presentadoras.

En contraparte con las identidades reveladas anteriormente, un famoso se bajó del bus de La casa de los famosos a través de las redes sociales con un breve comentario al pie de una publicación de Carlos Ochoa.

Tatán Mejía no estará en La casa de los famosos - crédito @carlosochoatv/Instagram

El periodista especializado en televisión había dado una lista de posibles participantes. La Segura, Maleja Restrepo, Tatán Mejía, José Miel, Naren Daryanani y Federico Franco fueron los citados por el reportero. No obstante, uno de ellos lo desmintió.

“Nop”, escribió el motocrossista Mejía como reacción a la información suministrada. Siendo así, todo apuntaría a que Restrepo, su esposa, tampoco está presente en el formato.

Finalmente, cabe mencionar que dos colombianos estarán en la versión norteamericana de la producción. Gregorio Pernía y Ariadna Gutiérrez fueron ratificados por Telemundo.