Carlos Calero confirmó la muerte de su madre: la despidió con conmovedor mensaje

Carlos Calero anunció en sus redes sociales que su madre murió. Desde hace semanas existía preocupación por el estado de salud - crédito @carloscalero29/Instagram

Hay luto en la farándula colombiana, pues el presentador Carlos Calero anunció, a través de su cuenta de Instagram, el deceso de su madre Nelly Salcedo de Calero. Desde hace algunos días, el integrante de Caracol Televisión había confirmado la preocupación por el estado de salud en el que se encontraba la mujer.

El barranquillero dedicó unas tiernas palabras a su progenitora, quien fuera el motor de su vida durante años. Además, acompañó la publicación con una sentida fotografía de la señora Nelly Salcedo a blanco y negro, en la que se ve cómo sostiene la mano del presentador mientras la lleva delicadamente a su rostro en señal de afecto maternal.

Falleció la mamá del presentador Carlos Calero y no dudó en dedicarle unas sentidas palabras tras su deceso - crédito @carloscalero29/Instagram

“Gracias Ma, por tu vida, por la mía y por todo lo que me enseñaste. Alegría, felicidad y amor. Mucha falta me vas a hacer. Buen viaje, descansa en Paz 🙏❤️”, fueron las palabras que dedicó el presentador de Yo me llamo.

Rápidamente, varios de sus colegas y compañeros de set reaccionaron a la lamentable noticia del presentador, entre los que se encuentra Melina Ramírez, que escribió: “Un fuerte abrazo Carlitos. Mucha fortaleza para toda la familia”. Otros que también dejaron unas palabras de aliento para el currambero fueron Claudia Bahamón, Diva Jessurum y su compañera Cata Gómez, que dijo: “Calerito te acompaño con todo mi corazón, mucha fortaleza”.

Qué pasaba con el estado de salud de Nelly Salcedo

A finales de noviembre, el presentador debió viajar de urgencia a Barranquilla para estar pendiente del estado de salud de su mamá, pues había sido internada en la clínica. En esa oportunidad, su esposa Paulina Ceballos, así como sus dos hijos Sofía y Carlos, también hicieron presencia en el lugar y pidieron elevar una oración por la salud de Salcedo de Calero.

“En gratitud, oramos por Nelly de Calero, pedimos por su sanidad si es la voluntad de papá Dios en ti confiamos y agarraditos de tu mano siempre”, expresó la esposa del comunicador en sus redes sociales.

Incluso, hizo referencia a un pasaje bíblico en el que rezaba que “Dios está detrás de cada circunstancia” y que no se debía desestimar lo que él tiene preparado ante cualquier circunstancia. Acto seguido, publicó una foto en la que se ve a Nelly en compañía de su hijo, su nuera y sus nietos. “Rodeada de amor, Nelly Kay, eres una guerrera solo mi gran admiración por ti, aquí está tu familia que te ama”, manifestó Ceballos.

La mamá de Carlos Calero se encuentra hospitalizada en Barranquilla - crédito @pauceballos19/Instagram

Ya había estado en la clínica, pero por su esposa

Carlos Calero se ha convertido en uno de los presentadores más reconocidos y queridos de la televisión colombiana, gracias a su destacada trayectoria en los medios. Con el paso de los años, conquistó al público con su talento innegable y su participación en diversos formatos, ganándose el cariño y los elogios de todos.

En junio de 2023, Calero y su esposa pasaron por un grave momento de dificultad, pues Paulina Ceballos debió ser ingresada de urgencia por un quebranto de salud que presentó. En una foto que publicó se veía a Carlos Calero posando junto a su esposa e hijos, pero en un hospital.

Carlos calero compartió una historia con su esposa en la que le dedica: "siempre contigo". Instagram/@carloscalero29

Junto a la imagen, escribió un mensaje conmovedor que reflejaba la fe y la actitud positiva que mantenían frente a las adversidades que estaban enfrentando en ese momento. De hecho, Paulina Ceballos, su esposa, dejó unas palabras en la historia, expresando su ánimo y confianza en que todo saldría bien con el antibiótico que le habían administrado en el hospital.